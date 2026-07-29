Juventus Yassine Bounou Transferiyle İlgileniyor

Suudi Arabistan ekibi Al-Hilal'in kalecisi Yassine Bounou, Avrupa devlerinin ilgisini çekmeye devam ediyor. Al Jazeera'nın haberine göre, İtalyan devlerinden Juventus, tecrübeli Faslı file bekçisini kadrosuna katmak istiyor ve transferi için yaklaşık 9 milyon euro teklif etmeye hazırlanıyor. Bu bilgiyi Goal.com aktarıyor.

Şu sıralar Al-Hilal'deki geleceği soru işaretleri yaratan kalecinin sözleşmesi 2028 yazına kadar devam ediyor. Ancak Mohammed Al-Owais'in takıma dönmesinin ardından kulüp yönetiminin Yassine Bounou'yu yalnızca kıtasal turnuvalar için tescil ettirme ihtimalini değerlendirdiği bildirilmişti. Bu senaryo ise futbolcunun hoşuna gitmiyor.

Transfer Pazarı ve Yaş Faktörü

Transfermarkt verilerine göre, Yassine Bounou'nun 2023 yazında Al-Hilal'e transfer olmasının ardından piyasa değeri düşüş gösterdi. Suudi Arabistan'a taşınmadan önce değeri 12 milyon euro olan futbolcunun bu rakamı zamanla kademeli olarak düşerek orta vadede 5.5 milyon euroya kadar gerilemişti.

Ancak Juventus'un teklif ettiği 9 milyon euro, oyuncunun güncel piyasa değerinin yaklaşık yüzde 65 üzerinde yer alıyor. Yaşı göz önüne alındığında bu transfer bedeli piyasa mantığına göre sıra dışı bir adım; çünkü Avrupa'nın önde gelen kulüpleri genellikle kariyerinin son aşamasına yaklaşan oyunculara bu tür meblağlar ödeme konusunda temkinli davranıyor.

Geleceğe Yönelik Kararlar

Edinilen bilgilere göre, Faslı kaleci yalnızca uluslararası turnuvalarda forma giyme şartını reddediyor ve bu durum yaz transfer döneminde kulüpten ayrılma ihtimalini güçlendiriyor. Al-Hilal son yılların en istikrarlı ve güvenilir oyuncularından birini bırakmaya hazırlanırken, Juventus'un ilgisi durumu kökten değiştirebilir.

İtalyan kulübünün bu hamlesi, tecrübeli kalecinin uluslararası sahnelerdeki saygınlığını ve Avrupa devlerinin beklentilerini hâlâ karşılayabildiğini bir kez daha kanıtlıyor. Tarafların anlaşmaya varması durumunda Yassine Bounou'nun kariyerine Serie A'da devam etmesi ve Torino ekibinin savunma hattına ekstra tecrübe katması bekleniyor.