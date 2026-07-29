Hindistan'daki şiddetli yağışlar ve selde yüzen boa yılanı halkı korkuttu

·49·Dünya
Hindistan'daki şiddetli yağışlar ve selde yüzen boa yılanı halkı korkuttu

Hindistan'da şiddetli yağışlar sonrasında meydana gelen selde bir boa yılanı da sürüklendi. Olayın görüntülü kanıtları sosyal medyada yayılarak kullanıcılar arasında tartışma yarattı.

Görüntülerde yılanın şiddetli akıntı içinde yüzdüğü görülüyor. Su seviyesinin yükselmesi nedeniyle hayvanın yerleşim alanlarına yaklaşabilmesi, yöre halkını endişelendirdi.

Yılanın nereden sürüklendiği ve daha sonra nereye gittiği bilinmiyor. Kurtarıldığı veya sudan kendi başına çıkıp çıkmadığı hakkında da henüz bir bilgi verilmedi.

Videoyu izleyenler, sel sırasında sadece su akıntısının değil, aynı zamanda beraberinde gelen vahşi hayvanların da tehlike oluşturabileceğini yazıyor.

Hindistan
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» editör
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