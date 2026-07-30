Siyah Lekesiz Doğan Nadir Panda Tüm Dünyadaki Hayvanseverlerin İlgi Ocağı Oldu

Gözlerinin etrafındaki olağan siyah lekeler olmaksızın doğan nadir bir panda, tüm dünyadaki hayvanseverlerin dikkatini çekti. Dev pandalar siyah-beyaz renkleriyle tanındığı için bu yavrunun dış görünüşü birçok kişide merak uyandırdı.

Vahşi yaşam uzmanları, pandanın bu renk ile doğmasını pigmentasyonu etkileyen nadir görülen genetik bir mutasyonla ilişkilendiriyor. Ancak bu özellik sağlığını olumsuz etkilemedi.

Bildirildiğine göre panda kendini iyi hissediyor ve normal şekilde gelişmeye devam ediyor. Beslenmesi, hareketleri ve genel durumu uzmanların kontrolü altındadır.

Sıradışı dış görünüşe sahip pandanın fotoğrafları sosyal medyada da geniş yankı uyandırarak birçok tartışmaya sebep oldu.