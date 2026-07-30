Çin'de Nokia Lumia tarzında ucuz HMD Touch AI telefon satışa çıktı

HMD şirketi, nostaljik tasarıma sahip yeni kompakt HMD Touch AI cihazını Çin pazarında satışa çıkardı. ixbt.com'un haberine göre, söz konusu cihaz JD.com ticaret platformunda 469 yuan veya yaklaşık 70 dolar fiyatla sunuluyor ve sunduğu imkanlarla küçük formatlı telefonlar arasında öne çıkıyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Yeni modelin temel belirgin özelliklerinden biri dış görünümüdür. Resmi açıklamalara göre telefonun tasarımı efsanevi Nokia Lumia tarzından ilham alınarak yaratılmış olup kullanıcılara birkaç parlak renk seçeneğiyle sunuluyor. Cihazın kalınlığı sadece 10,85 milimetre.

Teknik özellikler ve imkanlar

Cihaz, 240×320 piksel çözünürlüğe sahip 3,2 inç TFT ekranla donatılmış. Ön panelinde 0,3 megapiksel selfie kamera bulunurken, arka panele 2 megapiksel ana kamera yerleştirilmiş. Ayrıca gövdenin üst kısmında özel olarak ayarlanabilen fiziksel bir tuş mevcut olup, bu tuş acil durum SOS arama tuşu olarak da kullanılabilir.

Batarya kapasitesi 1950 mAh olup 4 W şarj gücünü destekliyor. Teknik kısmına gelince, telefon Unisoc T127 işlemci, 64 MB RAM ve 128 MB dahili depolama ile donatılmış olup basit görevler için tasarlanmıştır.

Benzersiz fonksiyonlar ve yapay zeka

Bu kategorideki cihazlar için nadir görülen önemli özelliklerden biri Wi-Fi ağına bağlanma ve hotspot (bağlantı noktası) olarak çalışma fonksiyonunun bulunmasıdır. Telefon 4G ağlarını tamamen destekliyor ve bu da iletişim imkanlarını genişletiyor.

Çin pazarı için tasarlanan versiyonunda kullanıcılar için bir dizi kullanışlı uygulama önceden yüklenmiştir. Bunlar arasında Doubao AI yapay zekası, Alipay ödeme sistemi, Migu Music ve popüler Snake oyunu yer alıyor. Ucuz fiyatı ve retro tasarımı sayesinde bu cihazın alıcıların dikkatini çekmesi bekleniyor.