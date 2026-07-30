Fulham'dan Gonzalo Garcia transferi için rekor teklif

·28·Spor
Fulham'dan Gonzalo Garcia transferi için rekor teklif

İngiltere'nin Fulham kulübü, Real Madrid forveti Gonzalo Garcia'yı kadrosuna katmak için eflatun-beyazlıların talep ettiği miktardan bile daha yüksek bir meblağ ödemeye hazır olduğunu belirtti. AS gazetesinin aktardığı bilgilere göre, Londra ekibi gelecek vadeden futbolcunun transferi konusunda müzakerelerde ciddi bir başarı elde ediyor, ancak taraflar arasındaki anlaşmanın sağlanmasına farklı yaklaşımlar engel oluyor. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

Edinilen bilgiye göre Fulham yönetimi, 22 yaşındaki futbolcunun haklarının tamamını elde etmek için 60 milyon euroya kadar varan devasa bir meblağ harcamaya istekli. İngiliz kulübü, oyuncunun potansiyeline yüksek değer biçerek gelecekte hücum hattını yeniden şekillendirme sorunuyla karşılaşmamak adına tam anlamıyla sahibi olmasını talep ediyor. Ancak bu transferle İspanyol devinin politikası ve gelecekteki mali çıkarları ters düşüyor.

Madrid ekibinin duruşu ve transfer şartları

Real Madrid yönetimi mali kazanç açısından hatırı sayılır bir gelir elde edebilecek olmasına rağmen, genç golcüyle tamamen yollarını ayırmak istemiyor. Kulüp, Nico Paz transferinde uygulanan stratejiyi takip ederek oyuncu haklarının sadece bir kısmını satmayı ve gelecekteki olası transferlerden yüzde alma hakkını saklı tutmayı planlıyor. Madridliler, hücum hattındaki yoğunluk nedeniyle stratejik satışlara başvursa da kendi akademisinin en parlak mezunlarından birini tamamen bırakmak istemiyor.

Gonzalo Garcia'nın Real Madrid ile mevcut sözleşmesi Haziran 2030'a kadar devam ediyor ve bu durum kulübe müzakerelerde yeterli üstünlük sağlıyor. Futbolcu sezon öncesi kamplarında kendini göstermeye çalışarak Leganes'e karşı oynanan hazırlık maçında gol atmayı başarmıştı. Real Madrid Castilla formasıyla 73 maçta 30 gol kaydeden oyuncu, kulübün A takımındaki genel maçlarında ise 13 kez rakip fileleri havalandırdı.

Fulham'ın planı ve Alvaro Arbeloa faktörü

İngiliz kulübünün bu kadar kararlı durmasının arkasında eski teknik direktör Alvaro Arbeloa yer alıyor. Geçmişte Castilla takımında Garcia'yı çalıştıran uzman, hücum hattını tam olarak bu futbolcunun etrafında kurmak ve onu İngiltere'de bir lider haline getirmek istiyor. Bu nedenle Fulham yetkilileri sadece yüzde 50 hak için 30 milyon euro ödemeyi değil, tam kontrolü ele geçirmeyi amaçlıyor.

Şu anda iki kulüp arasındaki temel anlaşmazlık, sözleşme yapısı ve mülkiyet haklarının yüzde oranına dayanıyor. Real Madrid, kendi altyapı mezunları konusunda son transfer pencerelerinde başarıyla uyguladığı politikasından vazgecmek niyetinde değil. Tarafların anlaşmaya varamaması durumunda Fulham'ın diğer alternatifleri değerlendirmesi veya teklifini daha da iyileştirmesi gerekecek.

Real MadridFulhamGonzalo GarciaTransferPremier League
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
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