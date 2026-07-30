Milan, Franco Baresi'nin hayatını kaybettiği yönündeki haberleri yalanladı

·25·Spor
Milan, Franco Baresi'nin hayatını kaybettiği yönündeki haberleri yalanladı

İtalyan kulübü Milan, onursal başkan yardımcısı ve efsanevi savunmacısı Franco Baresi'nin hayatını kaybettiğine dair sosyal medyada yayılan yanlış haberleri kesin bir dille yalanladı. Goal.com'un haberine göre, çarşamba akşamı yayılan asılsız söylentiler takım taraftarları ile futbolcunun yakınları arasında ciddi bir endişeye yol açtı. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

Kulüp hızlı bir şekilde resmi bir açıklama yaparak bu bilgilerin gerçekle hiçbir alakası olmadığını belirtti. Yönetim, yayılan yalan haberlere son verilmesini ve herkesi böyle hassas bir konuda dikkatli olmaya çağırdı.

Franco Baresi'nin sağlığındaki zorlu dönem

Kulüp açıklamasında, 66 yaşındaki futbol efsanesinin şu anda hayatının çok zor ve hassas bir aşamasından geçtiği vurgulandı. Milan kulübü, zor günlerde Franco ve ailesine tam destek verdiğini belirterek, özel hayatlarına saygı duyulmasını ısrarla rica etti.

Belli olduğu üzere Baresi, geçtiğimiz bir yıl boyunca ciddi sağlık sorunlarıyla karşı karşıya kaldı. Ağustos 2025'te eski kaptan, akciğerindeki bir nodülün alınması için cerrahi bir operasyon geçirdiğini açıklamıştı. Bundan sonra immünoterapi kursu almaktadır ve tam da bu tıbbi tedavilerin fonunda yayılan asılsız söylentiler kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

Milan formasıyla büyük miras

Franco Baresi, futbol tarihinin en büyük savunmacılarından biri olarak kabul edilmekte ve Milan kulübünün gerçek bir simgesi olarak görülmektedir. 20 yıllık profesyonel kariyerinin tamamını bu takıma adayan futbolcu, 1977'den 1997'ye kadar San Siro kulübünün formasını giydi.

San Siro'da geçirdiği 20 sezon boyunca Baresi, 716 resmi maçta sahaya çıkarak 33 gol ve 24 asiste imza attı. O, Paolo Maldini, Alessandro Costacurta ve Mauro Tassotti ile birlikte futbol tarihinin en güçlü savunma hatlarından birini oluşturdu.

Bu dönem zarfında efsanevi savunmacı oldukça zengin bir kupa koleksiyonu topladı; bunlar arasında:

  • Üç Şampiyonlar Ligi kupası
  • Altı Serie A şampiyonluğu
  • İki kez Kıtalararası Kupa
  • Üç UEFA Süper Kupası
  • Dört İtalya Süper Kupası bulunmaktadır

MilanFranco BaresiSerie AFutbolİtalya
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
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