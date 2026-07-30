Milos Kerkez: Andoni Iraola – Liverpool İçin Mükemmel Bir Teknik Direktör

·26·Spor
Milos Kerkez: Andoni Iraola – Liverpool İçin Mükemmel Bir Teknik Direktör

İngiltere Premier Lig'in dev kulüplerinden biri olan Liverpool, yaz arası dönemde beklenmedik bir teknik direktör değişikliği yaşadı. Takımın Macar sol bek oyuncusu Milos Kerkez, The Athletic'e verdiği röportajda eski hocası Andoni Iraola'nın Merseyside ekibine gelmesinin takımın oyununu daha da güçlendireceğini vurguladı. Futbolcunun düşüncesine göre, İspanyol uzmanın taktiksel yaklaşımı takımın en iyi sportif formunu yeniden kazanması ve ileriye doğru bir adım atması için en uygun seçenek olarak kabul ediliyor. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

Hatırlatmak gerekir ki, Andoni Iraola'nın göreve getirilmesi Liverpool yönetimi için keskin bir dönüm noktası oldu. Bu durum Milos Kerkez için ise tanıdık ve başarılı bir iş birliğinin devamı anlamına geliyor. 2023 yazında Hollanda'nın AZ kulübünden Bournemouth kadrosuna katılan Macar futbolcu, İspanyol teknik direktörün yönetiminde parladı. İki sezon boyunca 74 karşılaşmada sahaya çıkan oyuncu, 2024-2025 sezonunun sonuçlarına göre PFA versiyonuna göre yılın 11'inde yer aldı.

İşte bu parlak oyunları sayesinde 22 yaşındaki sol bek, 40 milyon sterlin karşılığında Liverpool'a transfer edildi. Artık o, yeni teknik direktörün taleplerini ve futbol felsefesini takım arkadaşlarına aktarmada kilit bir figür haline geldi. Kerkez'in belirttiğine göre Iraola, takım halinde yoğunluğa, yüksek prese ve sahanın her bölgesinde aktif mücadele etmeye ayrı bir önem veriyor.

Arne Slot'un Beklenmedik Ayrılığı ve Takımdaki Yeni Durum

Goal.com'un haberine göre, Arne Slot'un görevinden alınması sadece taraftarlar için değil, futbolcuların kendisi için de büyük bir sürpriz oldu. Hollandalı uzman, takımı ilk 2024-25 sezonunda bile İngiltere Premier Lig şampiyonluğuna ulaştırmıştı. Ancak buna rağmen, sözleşme sona erdikten sonra ligdeki sonuçların istikrarsızlığı ve takımın beşinci sırada yer alması yönetimi keskin bir karar almaya zorladı.

“Bu benim için büyük bir sürpriz oldu. Sırbistan'da uyuyordum, ağabeyim uyandırdı ve haberi gösterdi” diyor Milos Kerkez, Slot'un ayrılışı hakkındaki anılarını paylaşırken. Futbolcu, geçen sezon takım standartlarına uyum sağlayamadıklarını ve gelecek yıl kesinlikle gelişmeleri gerektiğini kabul etti. Her ne kadar Şampiyonlar Ligi bileti alınmış olsa da, yönetimin talebi doğrultusunda değişiklikler kaçınılmazdı.

ABD'deki Antrenmanlar ve Iraola'nın Tarzı

Şu anda Liverpool, ABD'deki sezon öncesi turnesi kapsamında yeni teknik direktörün taktiksel taleplerine uyum sağlamak üzerinde yoğun bir çalışma yürütüyor. Andoni Iraola'nın aralıksız prese dayalı oyun tarzı, futbolculardan fiziksel açıdan kusursuz bir hazırlık dönemi talep ediyor. Amerika'nın kavurucu sıcaklarında geçen antrenmanlar oldukça zorlu geçse de, bu durum futbolcuların potansiyellerini daha da açığa çıkarmasına hizmet ediyor.

Milos Kerkez geçen sezon Liverpool formasıyla tüm kulvarlarda 48 karşılaşmada görev alarak 2 gol ve 2 asiste imza atmıştı. Yeni teknik direktör hakkında görüşlerini dile getiren futbolcu, onun profesyonelliğini özellikle vurguladı: “Maç sırasında taç çizgisinde çok fazla duygu gösteriyor ama soyunma odasında ve antrenmanlarda oldukça sakin. Herkese aynı mesafede yaklaşmayı tercih ediyor.”

LiverpoolMilos KerkezAndoni IraolaPremier LigFutbol
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
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