Real, Mourinho'nun itirazına rağmen Gonzalo García'yı sattı: Transfer detayları

Real Madrid, forvet oyuncusu Gonzalo García'yı İngiliz kulübü Fulham'a satma konusunda anlaşmaya vardı. Dikkat çeken nokta, bu transferin takımın teknik direktörü José Mourinho'nun katı itirazına rağmen gerçekleşmiş olmasıdır. Bu haber COPE tarafından duyuruldu.

Kulüp yönetimi Mourinho'yu devre dışı bıraktı

COPE kaynağına göre, eflatun-beyazlıların hocası José Mourinho, 22 yaşındaki İspanyol forveti sonuna kadar kadroda tutmak ve ona şans vermek istedi. Ancak Real Madrid yönetimi, futbolcunun düzenli oynamak istemesini göz önünde bulundurarak onu satma seçeneğini tercih etti. Kulüp yönetimi oyuncuya anlayış göstererek geleceğiyle ilgili kararını destekledi ve teknik direktörün isteğini ardında bıraktı.

Fulham'da tanıdık bir sima ve hızlı uyum bekleniyor

Gonzalo García, İngiliz kulübünün kadrosuna katılmaya karar verdi. En ilginç detaylardan biri, Fulham'da daha önce Real Madrid ve Real Madrid Castilla'da birlikte çalıştığı Álvaro Arbeloa'nın yönetiminde oynayacak olmasıdır. Önceki başarılı iş birliklerinin, García'nın İngiliz futboluna daha hızlı uyum sağlamasına yardımcı olması bekleniyor. Futbolcu, düzenli forma giyme şansı bularak potansiyelini sergileme fırsatı yakalayacak.

Real Madrid, García'nın yerini hemen doldurdu

Real Madrid, García'nın ayrılışının ardından hücum hattını güçlendirmek için hızlı adımlar attı. Bilindiği üzere Madrid kulübü, Levante'den gelecek vadeden forvet Carlos Espí'yi çoktan transfer ederek hücum hattını güçlendirme çalışmalarını tamamladı. Kulüp yönetimi, transfer piyasasındaki aktif hamleleriyle takımın hücum potansiyelini koruma ve geliştirme arzusunu gösterdi.

Küresel futbol sahasının en ilgi çekici konularından biri

Bu transfer dünya futbolunun en çok konuşulan konularından biri haline geldi. İki dev kulüp olan Real Madrid ve Fulham arasındaki bu anlaşma ile işin içindeki Mourinho faktörü, birçok futbolseverin dikkatini çekiyor. García'nın İngiltere'deki kariyeri ve orada elde edeceği başarıların futbol dünyasındaki tartışmaları daha da artırması bekleniyor.

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