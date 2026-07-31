Satyress Şirketi Tehlikeli Kurtarma Operasyonları İçin Threehalves Robotunu Tanuttu

·371·Teknoloji
Satyress Şirketi Tehlikeli Kurtarma Operasyonları İçin Threehalves Robotunu Tanuttu

Kaliforniyalı Satyress girişimi, doğal ve teknolojik afet koşullarında çalışmak üzere tasarlanan Threehalves adlı sıra dışı robotu tanıttı. Ixbt.com'un haberine göre, iki metre uzunluğundaki bu cihaz, kurtarıcıların hayatını riske atan yangınlar, heyelanlar ve yıkık bina bölgelerinde görev yapmak üzere tasarlanmış olup, aşırı zor koşullarda insanın yerini alabilir. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Yenilikçi robot, kendine özgü bir "kentaur" tasarımına sahiptir. Üst kısmı insana benzerken, alt kısmı zorlu geçitlerde istikrar sağlayan dört ayaklı bir platformdan oluşur. Bu yapı, makinenin en karmaşık arazilerde bile dengesini koruyarak hareket etmesini sağlar.

Modüler Yapı ve Kontrol

Threehalves tamamen otonom bir şekilde değil, operatör kontrolü altında çalışır. Bu da acil durumlarda kesin ve güvenli kararlar alınmasını sağlar. Ayrıca robot, modüler tasarımı desteklemektedir.

Mühendisler, değiştirilebilir kollar yerine motorlu testere, matkap ve tornavida gibi çeşitli aletlerin hızlı bir şekilde monte edilmesini sağlayan bir imkan yaratmıştır. Tüm değiştirilebilir parçalar, arazi koşullarında bile onarım ve yeniden donatma sürecini büyük ölçüde basitleştiren standardize edilmiş modüllerden oluşmaktadır.

Taşıma ve Güvenlik Önlemleri

Projenin geliştirilmesinde lojistik meselesine de özel önem verilmiştir. Taşıma için kolayca katlanabilen yapısı sayesinde, uzunluğu yaklaşık 1,7 metre olan standart bir pikap kasasına aynı anda iki böyle robot sığdırılabilir.

Güvenlik meseleleri de sıkı bir şekilde kontrol altına alınmıştır. Makineyi, operatörün özel komutuyla anında durdurmak mümkündür. Yedek önlem olarak ise pnömatik acil durum kilitleme sistemi öngörülmüştür; bu sistem etkinleştirildiğinde robot hemen olduğu yerde fiziksel olarak donup kalır.

Şimdilik Satyress şirketi, yeni cihazın fiyatı ve ticari çıkış tarihleri hakkındaki bilgileri açıklamadı. Buna rağmen, söz konusu teknolojinin gelecekte kurtarma operasyonlarının verimliliğini artırmada önemli bir adım olması bekleniyor.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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