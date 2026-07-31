Barselona, Julián Álvarez Dosyası Nedeniyle Soruşturma Altına Girdi

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Barselona, Julián Álvarez Dosyası Nedeniyle Soruşturma Altına Girdi

İspanya Kraliyet Futbol Federasyonu (RFEF), Atlético Madrid kulübünün resmi şikayeti sonrasında Barcelona kulübüne karşı disiplin soruşturması başlattı. Goal.com'un haberine göre, başkent kulübü Katalanları, yıldız forvet Julián Álvarez ile transfer dönemi kurallarını ihlal ederek yasadışı bir şekilde temasa geçmekle suçluyor. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

Olayın patlak vermesine neden olan durum 30 Haziran'da gerçekleşti. O dönemde Atlético Madrid kulübü RFEF'e resmi bir şikayette bulunarak, Barcelona'nın 26 yaşındaki forvet oyuncusuyla spor kurallarının izin verdiği sürenin dışında iletişime geçtiğini bildirmişti. Arjantinli forvetin Madrid kulübüyle olan mevcut sözleşmesi 2030 yılı Haziran ayına kadar devam etmekte olup, kendisi takımın en önemli futbolcularından biri olarak kabul edilmektedir.

Taraflar arasındaki gerginlik

Söz konusu disiplin sürecinin başlatıldığı her iki kulübe de resmi olarak bildirildi. Şimdi yetkili organlar nihai kararı vermeden önce kendi savunmalarını ve olayların gelişimini sunmak zorundalar. Bu transfer sagası, İspanya'nın iki dev kulübü arasındaki ilişkileri daha da gerdi.

Atlético CEO'su Miguel Ángel Gil Marín daha önce de kulübün çıkarlarını her türlü yasadışı eyleme karşı katı bir şekilde koruyacağını uyarmıştı. Buna rağmen, Katalan kulübü yönetimi ana transfer hedefinden vazgeçmiyor ve müzakereleri sürdürmeye çalışıyor.

Başkanın açıklaması ve gelecekteki adımlar

Barcelona Başkanı Joan Laporta, 13 Temmuz'da Madrid'e forvet oyuncusu için resmi bir teklif gönderildiğini açıkça itiraf etmişti. Ancak Atlético Madrid yönetimi sert bir duruş sergileyerek potansiyel transferle ilgili her türlü müzakereyi tamamen reddediyor. Bu durum, yaz transfer döneminin en ses getiren anlaşmazlıklarından birini ortaya çıkardı.

Futbolcunun kendisine gelecek olursak, Julián Álvarez geçtiğimiz Dünya Kupası sırasında Metropolitano Stadyumu'ndan ayrılıp yeni meydan okumaları denemek istediğini açıkça dile getirmişti. Kendisi Barcelona takımının hücum hattını güçlendirmek için bir numaralı öncelikli hedefi olmaya devam ediyor, ancak ortaya çıkan hukuki anlaşmazlık transferi karmaşık hale getiriyor.

Barcelona kulübü, RFEF tarafından gönderilen bildirimi bu tür durumlarda olağan bir zorunlu adım olarak değerlendiriyor. Laporta yönetimi şu anda yasal savunma önlemleri hazırlarken, müzakerelerdeki çıkmazı ortadan kaldırmanın yollarını arıyor.

BarcelonaAtlético MadridJulián ÁlvarezRFEFTransferler
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
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