Dünya okyanuslarında tarihi sıcaklık rekoru tekrar kırıldı

Dünya okyanuslarında gözlemlerin başladığı günden bu yana en yüksek küresel sıcaklık kaydedildi. Bilim insanlarını ciddi şekilde endişelendiren bu rekor, okyanuslardaki ısınma sürecinin giderek şiddetlendiğini gösteriyor.

Avrupa'nın Dünya'yı kesintisiz gözlemleme Copernicus programından elde edilen verilere göre, 22 Ağustos 2026 tarihinde okyanus yüzeyindeki ortalama küresel su sıcaklığı 21,1 santigrat dereceyeulaştı.

Bu değer, önceki rekorun da üzerinde. Bir önceki en yüksek sıcaklık 21,09 derece olup, Mart 2024'te kaydedilmişti.

Rekorun Ağustos ayında kaydedilmesi bilim insanlarını endişelendirdi

Uzmanlar, yeni rekorun tam olarak Ağustos ayında kırılmasının özellikle dikkat çekici olduğunu belirtiyor.

Genellikle okyanus yüzeyindeki küresel en yüksek sıcaklıklar Güney Yarımküre'deki yaz mevsimine denk gelir. Bu nedenle Mart ve Nisan aylarında yüksek değerlerin gözlemlenmesi olağan bir durumdur.

Ancak bu sefer rekor Ağustos ayında yenilendi.

Araştırmacılar, bu ani ısınmaya El Niño olayı ve insan faaliyetleri sonucunda on yıllardır artan küresel ısınmanın aynı anda etki etmiş olabileceğini ifade ediyor.