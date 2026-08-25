Semerkant'ta dramatik beraberlik: 87. dakikadaki gol Paxtakor'u galibiyetten etti!
Özbekistan Süper Ligi 19. haftanın en çekişmeli ve yoğun maçlarından biri Semerkant'ta oynandı. Şehrin Dinamo kulübü, kendi sahasında şampiyonluk mücadelesi veren Taşkent ekibi Paxtakor'u ağırladı.
Taraftarlara büyük heyecan yaşatan maçın kaderi, son dakikalardaki keskin ataklar sonucunda 1-1'lik skorla belirlendi.
İkinci yarıda dönüm noktası: Erkinov'un golü ve 87. dakikadaki cevap
Karşılaşmada skor ikinci yarıda açıldı:
Erkinov'un isabetli vuruşu: Maçın 62. dakikasında 'Aslanlar'ın yetenekli orta saha oyuncusu Hojimat Erkinov rakip fileleri havalandırarak Taşkent ekibini öne geçirdi;
Semerkant ekibinin iradesi: Yenilen golden sonra Dinamo ataklarını sıklaştırdı ve normal sürenin bitimine kısa bir süre kala sonuca ulaştı. 87. dakikada oyuna sonradan giren Behruz Oblaqulov'un yaptığı şık asisti Firdavs Abdurahmonov gole çevirerek skoru eşitledi.
Maç kadrosu:
Dinamo: Nemanov, Radayev, Shtefan, Amonov (Oblaqulov, 62), Jumaboyev, Abdusalomov, Xudoyberdiyev, O‘rmonjonov (To‘xtasinov, 62), Stanoyevich, Xaydarevich (Haydarov, 62), Abdurahmonov;
Paxtakor: Quvvatov, Saitov, Abdumajidov, Mozgovoy, Nasrullayev, Bo‘riyev, Sobirxo‘jayev, Ibrahimov (Alijonov, 90), Erkinov (Resan, 78), Flamarion (Hamdamov, 90), Chinedu (Ayman, 78).
Şampiyonluk yarışı ve puan durumu
Semerkant'ta kaybedilen puan, başkent kulübünün altın madalya mücadelesini ciddi şekilde etkiledi:
Paxtakor: Puanını 40'a çıkararak 2. sırada yer alsa da, lider Fergana ekibi Neftchi ile arasındaki puan farkı 5 puana çıktı;
Dinamo: Değerli 1 puanı hanesine yazdıran Semerkant ekibi, 26 puanla puan tablosunun 9. sırasında bulunuyor.
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