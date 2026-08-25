«Yavaş yavaş kaybediyoruz»: Ukrayna eski Savunma Bakanı'ndan beklenmedik itiraf!

·222·Dünya
«Yavaş yavaş kaybediyoruz»: Ukrayna eski Savunma Bakanı'ndan beklenmedik itiraf!

Ukrayna'nın eski Savunma Bakanı Mihail Fyodorov uluslararası Reuters haber ajansına verdiği kapsamlı röportajda, cephedeki ve devlet yönetimindeki mevcut duruma ilişkin sert ve eleştirel görüşlerini dile getirdi. Eski bakan, şu anda ülkenin kaderini belirleyecek çok zorlu bir dönüm noktasında olunduğunu vurguladı.

«Bence artık sonraki yolumuzu belirleyecek dönüm noktasına geldik. Ancak yavaş yavaş, adım adım kaybediyor gibiyiz», dedi eski savunma bakanı.

Yolsuzluk, kayırmacılık ve sistemsel kriz

Fyodorov, ülkenin askeri ve devlet sisteminin karşı karşıya olduğu temel engelleri açıkça sıraladı:

  • İnovasyonların aksaması: Askeri operasyonlarda gerekli olan modern teknolojilerin ve teknolojik yeniliklerin hızlı bir şekilde uygulanması sistemi bozulmuş durumda;

  • Kökleşmiş yolsuzluk ve nepotizm: İktidar kademelerinde akraba kayırmacılığı ve yolsuzluk illetleri sistemi içeriden zayıflatıyor;

  • Siyasi bağımsızlığın yokluğu: Devlet kurumları bağımsız ve stratejik kararlar alma konusunda özgürlüğe sahip değil.

Bu nedenle Fyodorov'a göre ülke, askeri çatışmayı derhal durdurmak ve sistemsel krizi çözmek için net bir eylem planına ihtiyaç duyuyor.

İstifa nedenleri ve yeni bakan ataması

Mihail Fyodorov'un görevden ayrılması ve çevresindeki olayların gelişimi:

  • 14 Temmuz'daki istifa: Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Fyodorov'u görevinden aldı. Devlet başkanı bu kararı, Savunma Bakanı ile Silahlı Kuvvetler Başkomutanı Aleksandr Sirskiy arasında yaşanan ciddi anlaşmazlıklarla açıkladı;

  • Kitlesel protestolar: 16 Temmuz'dan itibaren ülkenin çeşitli bölgelerinde Fyodorov'un görevine iade edilmesini talep eden protesto gösterileri düzenlendi;

  • Yevgeniy Hmara — yeni bakan: Kitlesel protestolara rağmen Zelenskiy, Yüksek Rada'ya Savunma Bakanlığı liderliği için Yevgeniy Hmara adayını sundu ve 19 Ağustos'ta parlamento milletvekilleri bu adayı resmen onayladı.

Eski bakanın bu açık ve sert açıklaması, Kiev yetkilileri arasındaki iç çatışmaların ve cephedeki karmaşık durumun net bir yansıması olarak değerlendiriliyor.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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