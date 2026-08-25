2026 Altın Top ödülü için ana favoriler belli oldu

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2026 Altın Top ödülü için ana favoriler belli oldu

Vanguard, futboldaki en prestijli bireysel ödül olan 2026 Altın Top (Ballon d'Or) için en büyük beş favoriyi açıkladı. Sıralama, Dünya Kupası sonrasındaki performanslar dikkate alınarak hazırlandı.

1. Rodri Hernández — İspanya, Barcelona. 2026 Dünya Kupası'nda İspanya'nın şampiyonluğunda büyük pay sahibi oldu ve turnuvanın en iyi oyuncusu olarak Altın Top (Golden Ball) ile ödüllendirildi. Bu başarının ardından 2026 Altın Top (Ballon d'Or) için en büyük favori olarak gösteriliyor.

2. Harry Kane — İngiltere, Bayern Münih. Golcü oyuncu, 2025/26 sezonunda çıktığı 51 maçta 61 gol atarak Avrupa Altın Ayakkabı ödülünün sahibi oldu. Kane, Bayern Münih ile Bundesliga ve Almanya Kupası şampiyonlukları yaşadı.

3. Lamine Yamal — İspanya, Barcelona. 19 yaşındaki oyuncu, kulübüyle bir La Liga şampiyonluğu daha kazanılmasında kilit rol oynadı. Sezon boyunca 24 gol ve 18 asist kaydetti.

4. Kylian Mbappé — Fransa, Real Madrid. Dünya Kupası'nda 10 gol atarak turnuvanın gol kralı oldu. Ayrıca Mbappé, kulüp düzeyinde Real Madrid formasıyla 44 maçta 42 gol attı.

5. Lionel Messi — Arjantin, Inter Miami39 yaşındaki yıldız, Dünya Kupası'nda 8 gol atarak Arjantin'in finale yükselmesinde büyük rol oynadı. Final maçında Arjantin, İspanya'ya mağlup oldu.

2026 Altın Top ödül töreni 26 Ekim'de Londra'da gerçekleştirilecek. Ödülün son sahibi ise Paris Saint-Germain ve Fransa milli takımı forveti Ousmane Dembélé'dir.

Ballon d'OrRodriHarry KaneKylian MbappéFutbol
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Charos
«ZAMIN.UZ» editör

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