Savio artık Londra'da: De Zerbi onun Tottenham'a transferi hakkında konuştu!

Londra kulübü Tottenham, hücum hattını güçlendirmek adına önemli bir transfere imza attı. 25 Ağustos günü Manchester City'ninBrezilyalı kanat oyuncusu Savio resmen 'Spurs' kadrosuna katıldı.

Londra ekibinin teknik direktörü Roberto De Zerbi yeni oyuncunun tanıtımının ardından düşüncelerini paylaşarak, onun oyun tarzının takımın hücumlarına nasıl yeni bir soluk getireceğine değindi.

«Korkusuz bir hücumcu ve sıra dışı hareketler»: Teknik direktörün değerlendirmesi

İtalyan çalıştırıcı, 22 yaşındaki Brezilyalının teknik potansiyelini şu sözlerle övdü:

«Savio, takıma büyük bir enerji, yaratıcılık ve kanatlarda yüksek kalite getirecek bir oyuncu. Hücumu keskinleştirmekten asla korkmuyor; sıra dışı hareketleriyle maçın kaderini değiştirebilecek kapasiteye sahip. Aramızda olduğu için çok mutluyuz», dedi De Zerbi kulüp basın birimine verdiği röportajda.

Zorlu başlangıç sonrası kanat takviyesi

Londra kulübü için yeni sezon beklendiği gibi başlamadı: