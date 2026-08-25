Vnukovo'ya inen uçağın sırrı çözüldü: CIA direktörü neden Moskova'ya geldi?

·151·Dünya
Vnukovo'ya inen uçağın sırrı çözüldü: CIA direktörü neden Moskova'ya geldi?

25 Ağustos sabahı Moskova'nın Vnukovo Havalimanı'na ABD Hava Kuvvetleri'ne ait Boeing C-17 Globemaster III ağır askeri nakliye uçağının inişi uluslararası jeopolitikte büyük yankı uyandırdı. Washington yakınlarındaki Andrews Hava Üssü'nden Riga üzerinden gelen uçak, başkente indikten sonra Flightradar24 takip sisteminden kayboldu.

Birkaç saat sonra CBS kanalının kıdemli muhabiri Jennifer Jacobs uçağın içinde ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü John Ratcliffe bulunduğunu ve önemli görüşmeler için Moskova'ya geldiğini açıkladı. Rus askeri analist ve muhabir Aleksandr Kos, ABD'nin baş istihbaratçısının bu beklenmedik ve gizemli ziyaretinin arkasındaki 5 temel nedeni analiz etti.

CIA Başkanı neden Moskova'da? 5 temel versiyon

Uluslararası uzmanlar ve askeri çevreler, ziyaretin amacı hakkında şu olasılıkları öne sürüyor:

  • 1. Mahkum takası operasyonu: CIA başkanının ağır askeri nakliye uçağıyla gelmesi tesadüf değil. Bir buçuk yıl önce Marc Fogel ve Aleksandr Vinnik takası sırasında da aynı uçak kullanılmıştı;

  • 2. Zirve ve "büyük buluşma" hazırlığı: Ukrayna özel temsilcileri Steve Witkoff ve Jared Kushner'in ziyaretleri aylardır erteleniyordu. Onların yerine aniden baş istihbaratçının gelmesi, üst düzey müzakerelere zemin hazırlamak olabilir;

  • 3. İstihbarat teşkilatı başkanlarının görüşmesi: John Ratcliffe'in Rusya Dış İstihbarat Servisi Başkanı Sergey Narişkin ile doğrudan kurumlar arası kapalı görüşmesi;

  • 4. "Tetikleyici" sorunların çözümü: Diplomatik mülklerin durumu, büyükelçilik faaliyetlerinin yeniden başlatılması ve doğrudan uçuşların tekrar devreye alınması konularının ilan edilmemiş bir formatta tartışılması;

  • 5. Sözlü gizli uyarı (Ültimatom): CIA direktörü diplomatik nota taşıyan sıradan bir kurye değildir. Açık iletişim hatlarına güvenilmediği ve en önemli mesajın karşı tarafın "gözlerinin içine bakarak" iletilmesi gereken durumlarda uçuş gerçekleştirir.

2021 Burns ziyareti tekrarlanıyor: Tarihten ders

Aleksandr Kos, bu ziyareti 2021 sonbaharındaki olaylarla kıyaslıyor. O dönemde CIA Başkanı William Burns Moskova'ya uçmuş ve Rusya'yı Ukrayna sınırındaki askeri yığınak ve geniş çaplı askeri harekat olasılığı konusunda açıkça uyarmıştı. Kısa bir süre sonra olaylar keskin bir hal almıştı.

Şu anda Moskova'da diplomatik hareketlilik zirve noktasında:

  • Vatikan misyonu: Vatikan diplomatı Paul Richard Gallagher, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüşerek yeni teklifler sundu;

  • Kiev'in barış planı: Vladimir Zelenskiy, tampon bölge ve askerlerin geri çekilmesini öngören yeni bir girişim açıkladı.

Ancak The Times'ın belirttiği gibi, Moskova daha önce de birçok şartı reddetmişti. CIA direktörünün Moskova'ya yaptığı gizemli uçuş, perde arkasında çok büyük jeopolitik süreçlerin yaşandığına işaret ediyor.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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