Taşkent'te büyük dövüş: Muhiddin Mamajonov Rus nakavt ustasına karşı!

·70·Spor
Taşkent'te büyük dövüş: Muhiddin Mamajonov Rus nakavt ustasına karşı!

Özbekistan karma dövüş sanatları tutkunlarını yine heyecanlı ve kıran kırana bir dövüş gecesi bekliyor. Yetenekli MMA dövüşçüsü Muhiddin Mamajonov'un bir sonraki dövüşünün tarihi ve rakibi resmen açıklandı.

Sporcumuz 26 Eylül günü başkent Taşkent'in ev sahipliği yapacağı prestijli Mangu 5 turnuvası kapsamında oktagona çıkacak.

Sıklet ve rakip hakkında: Rusyalı tehlikeli nakavt ustası

Gelecek müsabaka velter sıklette gerçekleşecek. Mamajonov'a oktagonda Rusya temsilcisi, tecrübeli ve sert yumruklara sahip Magomed Saliyev rakip olacak:

  • Magomed Saliyev tehlikesi: Rus dövüşçü Özbek hayranlara yabancı değil. Daha önce «Mangu 1» turnuvası kapsamında bir diğer Özbek sporcu Amirxon Alixo‘jayev'i müsabakanın ilk raundunda ağır bir nakavtla mağlup ederek dikkatleri üzerine çekmişti;

  • Mamajonov'un görevi: Muhiddin için bu karşılaşma sadece kişisel galibiyet sayısını artırmak değil, aynı zamanda tehlikeli bir rakibe karşı alacağı inandırıcı bir zaferle kendi sıkletindeki liderlik konumunu pekiştirme fırsatıdır.

İstatistikler ve rekorlar

Her iki dövüşçünün profesyonel kariyerindeki rakamlar da müsabakanın şiddetli geçeceğinin habercisi:

  • Muhiddin Mamajonov: Profesyonel MMA'da 12 dövüşe çıktı — 9 galibiyet, 2 mağlubiyet ve 1 beraberlik;

  • Magomed Saliyev: Profesyonel ringde 17 dövüşe çıktı — 13 galibiyet ve 4 mağlubiyet.

Taşkent'te büyük dövüş: Muhiddin Mamajonov Rus nakavt ustasına karşı!

26 Eylül günü Taşkent'teki oktagonda gerçekleşecek bu karşılaşmanın «Mangu 5» dövüş gecesinin en çok izlenen ve beklenen olaylarından biri olması bekleniyor.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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