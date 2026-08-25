Lunaparkta baş aşağı asılı kalan kızlara 275 bin dolar tazminat ödenecek

·160·Dünya
Lunaparkta baş aşağı asılı kalan kızlara 275 bin dolar tazminat ödenecek

ABD'nin Portland şehrindeki bir eğlence parkında meydana gelen korkunç olayın ardından iki genç kıza 275 bin dolar tazminat ödenecek.

Olay, 14 Haziran 2024 tarihinde Oaks Amusement Park'ta gerçekleşti. O gün AtmosFEAR adlı lunapark treninde 28 kişi bulunuyordu. Ancak cihaz beklenmedik bir şekilde arızalandı ve içindeki insanlarla birlikte baş aşağı konumda durdu.

En korkuncu ise iki genç kızın yaklaşık 25 dakika boyunca baş aşağı, yerden 30 metre yükseklikte asılı kalmasıydı.

«Herkes çok korkmuştu»

Olay sırasında mağdur olan kızlardan biri 13, diğeri ise 14 yaşındaydı.

Mahkemede ifade veren kızlar, uzun süre baş aşağı kalmanın nefes almayı zorlaştırdığını belirttiler. Ayrıca güvenlik ekipmanlarının açılma ve yukarıdan düşme ihtimali onları daha da paniğe sevk etti.

O dehşet anlarını hatırlayan kızlardan biri, lunaparktaki insanların ağladığını gördüğünü söyledi.

Kızın ifadesine göre, birkaç dakika sonra bazı yolcuların midesi bulanmaya ve kusmaya başladı.

Kurtarma ekiplerini beklemek zorunda kaldılar

Olayın bir diğer şaşırtıcı yanı ise park personelinin böyle bir acil durum için hazır bir eylem planının olmamasıydı.

Başlangıçta ne yapacaklarını bilmedikleri için ilgili birimleri aramak zorunda kaldılar. Ardından itfaiye ve özel kurtarma ekipmanlarının gelmesini beklediler.

Sonuç olarak, baş aşağı asılı kalan insanlar için her dakika son derece zor geçti.

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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» editör

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