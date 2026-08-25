Boake Andijon'u kurtardı, AGMK evinde puan kaybetti: 19. hafta detayları

·86·Spor
Boake Andijon'u kurtardı, AGMK evinde puan kaybetti: 19. hafta detayları

Özbekistan Süper Ligi19. haftanın bir sonraki karşılaşmaları taraftarlara gerçek bir gerilim ve beklenmedik sonuçlar sundu. Andican'daki mücadelede maçın kaderi son dakikalarda belirlenirken, Almalyk'ta kahramanlık gösteren konuk ekip rakibinin puan kaybetmesine neden oldu.

Her iki maç da lig tablosunun orta ve alt sıralarındaki mücadeleyi daha da kızıştırdı.

«Bobur Arena»da Boake resitali: «Andijon» — «Xorazm» 1:0

«Andijon» kendi sahasında Ürgenç'in «Xorazm» kulübünü ağırladı. Karşılaşma ev sahibinin 1:0'lık dramatik galibiyetiyle sona erdi:

  • Yedekten gelen kahraman: «Kartallar»ın hocası tarafından 73. dakikada oyuna alınan lejyoner Martin Boake 14 dakika sonra, 87. dakikada rakip fileleri havalandırarak maçın kahramanı oldu;

  • Tablodaki durum: Bu değerli galibiyetle «Andijon» puanını 27'ye yükselterek 7. sıradaki yerini sağlamlaştırdı. Mağlup olan «Xorazm» ise 20 puanla 11. sırada kaldı.

Maç raporu:

  • «Andijon»: Potapov, Andronikashvili, Xoldorxonov (Sulaymonov, 62), Ashortia (Turg‘unboyev, 74), Iminov (Cheran, 62), Komilov, Chalasan, Temirov, To‘xtaxo‘jayev, Mahamadjonov, Turdimurodov (Boake, 73);

  • «Xorazm»: Ergashev, Azimov (Nugumanov, 64), Shiryayev, Lohan, Ortiqboyev, Hamidjonov (Izzatov, 72), Rom, Pirmuhammadov, Hoshimov, Abduhamidov, Sabino.

17. dakikada kırmızı kart ve Almalyk'te fedakarlık: AGMK — «Surxon» 0:0

Haftanın bir diğer merkez maçında Mirjalol Qosimov yönetimindeki AGMK, kendi sahasında Tirmiz'in «Surxon» takımını yenemedi:

  • Erken ihraç: Maçın henüz 17. dakikasında «Surxon» futbolcusu Shukurillayev oyundan ihraç edilerek Tirmiz ekibini 70 dakikadan fazla süre 10 kişi savunma yapmaya zorladı;

  • İradeli beraberlik: Sayısal eksikliğe rağmen konuk ekip, rakibin tüm ataklarını savuşturarak 0:0'lık skorla önemli 1 puanı hanesine yazdırdı;

  • Puan dağılımı: AGMK 29 puanla 5. sırada yer alırken, «Surxon» 20 puanla 13. sırada bulunuyor.

Maç raporu:

  • AGMK: Abdunabiyev, Ahmadaliyev, Karimov, Toirov, Muqimjonov, Qosimov, Papava, Sentoku, Abdurazzaqov, Xolmurodov, Sobirjonov;

  • «Surxon»: Boymurodov, Shamsiyev, Tursunov, Sherbo‘tayev, Friday, Ramazonov, O‘ktamov, Qodirov, Tornike, Shukrullayev, Shaydulov.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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