NASA yeni bir teleskobu uzaya fırlatmaya hazırlanıyor

·2·Dünya
NASA yeni bir teleskobu uzaya fırlatmaya hazırlanıyor

NASA, evrenin sırlarını daha derinlemesine incelemeye olanak tanıyan yeni nesil gözlemevi Nancy Grace Roman Uzay Teleskobu'nu fırlatmaya hazırlanıyor.

Edinilen bilgilere göre, SpaceX'in Falcon Heavy roketi ile teleskobun 30 Ağustos'ta fırlatılması planlanıyor. Bu fırlatma, başlangıçta belirlenen tarihten yaklaşık dokuz ay öne çekildi.

Roman teleskobunun en önemli özelliklerinden biri, oldukça geniş görüş alanına sahip olmasıdır. Hubble Uzay Teleskobu'ndan en az 100 kat daha geniş bir alanı aynı anda gözlemleyebilmektedir.

NASA'nın tahminlerine göre gözlemevi, faaliyet süresi boyunca yaklaşık 1 milyar galaksiden gelen ışığı kaydedecek. Bu, Hubble'ın 37 yıllık gözlemleri boyunca topladığı verilerden çok daha fazladır.

Uzay gözlemevi iki ana bilimsel cihazla donatılmıştır. Bunlardan biri, kızılötesi haritalar oluşturmaya ve kütleçekimsel mikro mercekleme yoluyla ötegezegenleri tespit etmeye yarayan geniş alan kamerası; diğeri ise uzak kozmik nesneleri doğrudan görüntülemeyi sağlayan koronograftır.

Teleskop, Dünya'dan yaklaşık 1,5 milyon kilometre uzaklıktaki Lagrange noktasına yönlendirilecek. James Webb Uzay Teleskobu da aynı bölgede faaliyet göstermektedir.

Roman gözlemevinin temel görevlerinden biri, karanlık enerji ve karanlık maddenin doğasını incelemek ve evrenin geniş ölçekli yapısını daha iyi anlamaktır.

Beyaz arka plan üzerinde NASA Roman Uzay Teleskobu logosunun bulunduğu roket gövdesi.

Ayrıca bilim insanları, Samanyolu'ndaki gezegen sistemlerinin kapsamlı bir kataloğunu oluşturmayı planlıyor.

Teleskop, NASA'nın ilk baş astronomu Nancy Grace Roman'ın adını taşımaktadır. Roman, yörüngesel teleskop programlarının geliştirilmesine yaptığı büyük katkılardan dolayı bilim dünyasında "Hubble'ın Annesi" olarak tanınır.

Yeni gözlemevi, James Webb teleskobunun yeteneklerini tamamlayacak. Webb, bireysel kozmik nesneleri son derece ayrıntılı incelemeye odaklanırken, Roman teleskobu evrenin devasa bölgelerini geniş ve panoramik bir görünümle araştırmaya olanak tanıyacak.

NASAUzayAstronomiNancy Grace RomanTeknoloji
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Charos
«ZAMIN.UZ» editör

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