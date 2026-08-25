Manchester United 76 milyon avroluk büyük transferi duyurdu!

·68·Spor
Manchester United 76 milyon avroluk büyük transferi duyurdu!

İngiltere Premier Lig'de yaz transfer döneminin bir diğer büyük anlaşması resmen onaylandı. Manchester Unitedkulübü, Brighton'ın yetenekli orta saha oyuncusu Carlos Baleba ile sözleşme imzaladığını kamuoyuna duyurdu.

Old Trafford'da orta sahayı güçlendirme planı kapsamında gerçekleştirilen bu hamle, 'Kırmızı Şeytanlar'ın yeni sezondaki en önemli stratejik adımlarından biri oldu.

5+1 yıllık sözleşme ve 76 milyon avroluk finansal paket

Taraflar arasında imzalanan anlaşmanın detayları şu şekilde:

  • Sözleşme süresi: 22 yaşındaki Kamerunlu futbolcu ile 5+1 yıllık formatında (5 yıllık ana sözleşme ve bir sezon uzatma opsiyonu) uzun vadeli bir anlaşma yapıldı.

  • Bonservis bedeli: Brighton bu transferden garanti olarak 70 milyon avro kazanacak.

  • Bonuslar: Anlaşma şartlarına göre, futbolcunun kişisel ve takım başarılarına bağlı olarak yaklaşık 6 milyon avro tutarında ek bonuslar ödenecek.

  • Toplam değer: Böylece anlaşmanın toplam maliyeti 76 milyon avroya ulaşıyor.

Baleba'nın Brighton kariyeri

Kamerunlu yetenek, kısa sürede Premier Lig'in en iyi genç orta saha oyuncuları arasına girmeyi başardı:

  • Martılar'daki dönemi: Carlos Baleba, 2023/24 sezonundan bu yana Brighton formasını terletiyordu.

  • Geçen sezon istatistikleri: Orta saha oyuncusu, geçen sezon tüm kulvarlarda toplam 35 maçta görev alarak fiziksel gücü, top kapma yeteneği ve hücuma katkısıyla dikkat çekti.

Manchester Unitedteknik heyeti, 22 yaşındaki futbolcunun takımın uzun yıllar boyunca temel direklerinden biri olacağına tam güven duyuyor.»

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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