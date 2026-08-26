25 Ağustos günü ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü John Ratcliffe resmen duyurulmayan gizli bir ziyaretle Moskova'ya geldi. ABD Hava Kuvvetleri'ne ait Boeing C-17 ağır askeri nakliye uçağı, sabah saatlerinde Riga üzerinden uçarak Vnukovo Havalimanı'na indi ve aynı gün saat 19:00 civarında geri döndü.

Bu olay, CIA başkanlarının 2021 sonbaharından bu yana Moskova'ya yaptığı ilk ziyaret oldu (o dönemde William Burns, Ukrayna çevresindeki gerilim nedeniyle gelmişti). Ayrıca bu ziyaret, ABD yönetiminden üst düzey bir yetkilinin Ocak 2026'dan beri Rusya'ya gerçekleştirdiği ilk ziyaret olarak tarihe geçti.

Putin'in iptal edilen planı ve Kremlin'in "sessizliği"

Ziyaretin detayları son derece gizli tutuluyor:

Kremlin'in resmi pozisyonu: Kremlin basın servisi, Vnukovo'daki Amerikan uçağından haberdar olmadıklarını ve ABD yönetimiyle herhangi bir görüşme planlanmadığını bildirdi;

Putin'in programındaki değişiklik: Kremlin muhabiri Aleksandr Yunaşev'in aktardığına göre, Ratcliffe'in gelişi nedeniyle Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin çalışma programını acilen değiştirdi ve 25 Ağustos için planlanan büyük bir etkinliği erteledi;

Axios bilgisi: Yayın organı, istihbarat şefinin kapalı kapılar ardındaki müzakereler için Moskova'ya geldiğini vurguladı.

CIA Direktörü hangi amaçla geldi? Ana tahminler

Uluslararası basın ve analistler, ziyaretin 4 ana nedenini öne sürüyor:

1. Amerikalı mahkum Charles Zimmerman'ın serbest bırakılması: Gazeteci Kseniya Sobçak'ın yazdığına göre, ziyaret Rusya'da tutuklu bulunan ABD vatandaşı Zimmerman'ın serbest bırakılmasıyla ilgili. Eğer bu doğrulanırsa, yakın zamanda takas olmaksızın serbest bırakılan Robert Gilman'dan sonra bir ay içinde vatanına dönen ikinci Amerikalı olacak ve barış diyaloğuna kapı aralayacak;

2. Gizlice hazırlanan "büyük operasyon": Kirill Budanov'a yakın kaynaklara göre, müzakerelerde sonuçları sonraki süreçleri ciddi şekilde etkileyecek ve büyük bir gizlilikle hazırlanan özel bir operasyon ele alındı;

3. NATO ve seferberlik konusunda doğrudan uyarı: The Wall Street Journal ve uzman Michael Weiss'a göre, ABD istihbaratı Rusya'nın yeni bir seferberliğe hazırlandığına ve Baltık ülkeleri, Polonya ve İskandinavya yönünde sabotajlar ve dronlar aracılığıyla "NATO'nun kararlılığını test etme" planı yaptığına dair bilgi aldı. Ratcliffe, Putin'i olası bir tırmanışın sonuçları konusunda şahsen uyarmaya geldi;

4. İran faktörü: Washington'ın Tahran'a karşı yeni bir baskı kampanyası ilan ettiği bir dönemde, ABD ile İran arasındaki gerilimde Rusya'nın müttefiklik pozisyonu tartışılmış olabilir.

ABD'nin Ukrayna'dan ricası ve borsadaki "sıçrama"

CIA başkanının Moskova'ya gelişi, askeri ve ekonomik süreçleri de anında etkiledi:

Saldırıları durdurma talebi: Axios ve Financial Times'ın verilerine göre, Washington Kiev'i üst düzey bir heyetin Moskova'ya gittiği konusunda uyardı ve 26 Ağustos'a kadar Moskova, St. Petersburg ve Rusya'nın kuzey bölgelerine dron ve füze saldırısı düzenlememesini istedi;

Moskova Borsası'nın tepkisi: Ratcliffe'in ziyaretiyle ilgili haberlerin yayılmasıyla Moskova Borsası endeksi keskin bir şekilde yüzde 3'ten fazla yükselerek, 2141,46 puana ulaştı. Uçak Vnukovo'dan ayrıldıktan sonra ise göstergeler tekrar düştü.

John Ratcliffe'in bu birkaç saatlik uçuşu, büyük siyasi perde arkasında küresel güvenlik üzerine önemli anlaşmaların veya kesin uyarıların paylaşıldığını gösteriyor.