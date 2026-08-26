Gazze'deki çocuklar için İsveçli milyarderden 76 milyon dolarlık beklenmedik yardım

·57·Dünya
Gazze'deki çocuklar için İsveçli milyarderden 76 milyon dolarlık beklenmedik yardım

Gazze'deki çocuklar için büyük bir uluslararası yardım paketi duyuruldu. İsveçli milyarder Roger Akelius ile bağlantılı Akelius Foundation, bölgedeki çocukları desteklemek için 800 milyon İsveç kronu, yani yaklaşık 76 milyon dolar bağışladı.

Yardım, UNICEF aracılığıyla 5 yıllık bir program kapsamında yönlendirilecek. Temel amaç, Gazze'deki çocukların eğitimini yeniden inşa etmek ve onları korumaktır.

Plana göre:

400 okulun faaliyetlerinin finanse edilmesi;

öğretmen maaşlarının ödenmesi;

çocukların gıda ve okul malzemeleri ile desteklenmesi;

psikolojik destek sağlanması;

temiz su ve aşılama hizmetlerinin organize edilmesi öngörülmektedir.

Akelius Foundation fonlarına, İsveç hükümeti tarafından ayrılan 400 milyon kron da eklenecek. Sonuç olarak, Gazze'deki çocukları desteklemek için ayrılan toplam yardım miktarı 1,2 milyar İsveç kronuna, yani yaklaşık 114 milyon dolara ulaşacak.

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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» editör

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