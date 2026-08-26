1000'den fazla defter! Çinli öğrenciler rekor düzeydeki emeklerini sergiledi

Çin'de öğrencilerin prestijli bir üniversiteye girmek için ne kadar çok çalıştıklarını göstermeyi amaçlayan yeni bir trend yaygınlaşıyor. Bazı gençler, sınav hazırlığı sürecinde doldurdukları 1000'den fazla defteri sergiliyor.

Sosyal medyada yayılan videolarda öğrenciler, birkaç yıl boyunca yazıp doldurdukları defterleri bir araya getirerek kameraya gösteriyor.

Amaçları basit: Prestijli bir yükseköğretim kurumuna girmek için ne kadar zaman, çaba ve sabır gerektiğini göstermek.

Bazı öğrencilerin sergilediği defter sayısı 1000'i aşıyor. Bu durum, hazırlık sürecinin ne kadar yoğun olduğunu gözler önüne seriyor.

Her bir defterin arkasında yüzlerce saatlik ders, alıştırma, hata düzeltme ve sürekli tekrarlar var. Çin'de prestijli üniversitelere giriş rekabeti çok yüksek. Bu nedenle öğrenciler, hazırlık süreçlerini sosyal medyada paylaşarak yüksek başarının arkasında büyük bir emeğin yattığını gösteriyor.