Suudi Arabistan'da drama: Sadio Mane Al Nassr'ı mağlubiyetten kurtarıp galibiyeti getirdi

Suudi Arabistan Pro Ligi'nin 3. haftası taraftarlara gerçek bir dram sundu. Riyad ekibi Al Nassr, deplasmanda Al Ettifaq'a karşı oynadığı zorlu ve gergin maçta 12. dakikada 10 kişi kalmasına rağmen 3-2'lik skorla sansasyonel bir geri dönüş galibiyetine imza attı.

Maç boyunca iki kez geriye düşen Riyad temsilcisi, ikinci yarıda karakter koyarak kritik üç puanı hanesine yazdırdı.

Kırmızı kart, Ronaldo'nun oyundan alınması ve ilk yarı krizi

Maç Riyad ekibi için felaket başladı:

Erken kırmızı kart: Al Nassr oyuncuları henüz 12. dakikada sahada 10 kişi kaldı;

Mane'nin ilk golü: 21. dakikada Sadio Mane skoru açsa da, sayısal üstünlüğü elinde bulunduran Al Ettifaq baskıyı artırdı;

Ev sahibinden 2 gol: 31. dakikada Duda ve ilk yarının uzatma dakikalarında (45+4) Medran rakip fileleri havalandırarak ev sahibini devre arasına 2-1'lik üstünlükle taşıdı;

Ronaldo oyundan alındı: Kulüp kaptanı Cristiano Ronaldo taktiksel değişiklikler ve sakatlık riski nedeniyle devre arasında oyundan alındı.

77 ve 90. dakikalarda kahramanlık: Sadio Mane resitali

İkinci yarıda bir kişi eksik ve kaptansız kalan Al Nassr pes etmeyi aklından bile geçirmedi:

Denge sağlandı: 77. dakikada Al Amri, rakip ceza sahasındaki karambolü iyi değerlendirerek skoru eşitledi (2-2);

90. dakikada galibiyet golü: Normal sürenin sonuna gelindiğinde sahneye yine Sadio Mane çıktı. Senegalli yıldız, 90. dakikada galibiyet golünü atarak duble yaptı ve takımına 3-2'lik zaferi getirdi.

Suudi Pro Ligi. 3. Hafta maç özeti:

Al Ettifaq — Al Nassr 2:3

Goller: Duda 31, Medran 45+4 — Mane 21, 90, Al Amri 77.

Mutlak liderlik devam ediyor

Bu galibiyetle puanını 9'a çıkaran Al Nassr, ligde yüzde yüzlük performansla liderliğini korudu. Zor şartlarda alınan bu galibiyet, takımın bu sezonki şampiyonluk iddiasının ne kadar ciddi olduğunu bir kez daha kanıtladı.