Ermenistan eski Cumhurbaşkanı Robert Koçaryan ve oğulları tutuklandı!

25 Ağustos sabahı Ermenistan siyasi hayatında büyük bir sarsıntı daha yaşandı. Ülkenin 71 yaşındaki eski cumhurbaşkanı Robert Koçaryan gözaltına alınarak Yolsuzlukla Mücadele Komitesi'ne getirildi ve hakkında resmen cezai suçlamalar yöneltildi.

Avukat Aram Orbelyan ve özel komite sözcüsü Marina Oganjanyan, eski devlet başkanı ve oğlu olan 'Ermenistan' muhalefet bloğu milletvekili Levon Koçaryan'ın evleri ile birlikte düzinelerce farklı adreste geniş çaplı arama ve usuli soruşturma işlemlerinin yürütüldüğünü doğruladı.

Savcılık suçlaması: Görevi kötüye kullanma ve kara para aklama

Ermenistan Başsavcılığı, eski cumhurbaşkanı hakkında ağır suçlamalarla soruşturma başlattı:

Suçlama maddeleri: Koçaryan hakkında görevi kötüye kullanma, büyük miktarda rüşvet alma ve çok yüksek tutarlı fonların yasa dışı yollarla aklanması (kara para aklama) suçlarından ceza davası açıldı;

Ailevi cezai kovuşturma: Savcılık kararıyla eski cumhurbaşkanının diğer oğlu Sedrak Koçaryan ve 8 kişi hakkında daha kapsamlı bir cezai kovuşturma başlatıldı;

Soruşturma dosyası: Koçaryan'ın 1998-2008 yılları arasındaki cumhurbaşkanlığı döneminde, diğer şahıslarla iş birliği yaparak değerli devlet mülklerini ihalesiz ve piyasa değerinin çok altında bir fiyatla kendisine yakın şirket ve kişilere yasa dışı yollarla devrettiğinden şüpheleniliyor.

Paşinyan ile kavga ve siyasi intikam iddiaları

Bu ses getiren gözaltı tesadüfi bir zamanda gerçekleşmedi:

Parlamentoda sözlü tartışma: Eski cumhurbaşkanının gözaltına alınmasından sadece bir gün önce parlamentoda oğlu Levon Koçaryan ile Başbakan Nikol Paşinyan arasında sert bir sözlü tartışma yaşanmıştı. Paşinyan, Koçaryan ailesini 'halkın servetini çalmakla' suçlayarak milyonların miras kalmasına izin verilmeyeceğini vurgulamıştı;

Muhalefetin tutumu: Robert Koçaryan'ın ofisi, gözaltı kararını sert bir dille kınayarak bunu mevcut hükümetin eski cumhurbaşkanı ve ailesine yönelik yeni bir siyasi saldırısı olarak nitelendirdi.

Koçaryan'ın karmaşık siyasi geçmişi

Robert Koçaryan için bu tür yargı süreçleri bir ilk değil:

2018 olayları: 1998-2008 yılları arasında Ermenistan'ı yöneten Koçaryan, 2018 yılında 10 kişinin hayatını kaybettiği seçim sonrası protestoları güç kullanarak bastırmak ve anayasal düzeni devirmek suçlamasıyla tutuklanmış, daha sonra Anayasa Mahkemesi davayı durdurmuştu;

Muhalefet lideri: 2021 yılında 'Ermenistan' muhalefet bloğuna liderlik ederek parlamentoda 12 sandalye kazanmıştı;

Dokunulmazlığın kaldırılması: Bu yılın Haziran ayında Merkez Seçim Komisyonu, hakkında cezai soruşturma yürütülmesine resmen izin vermişti.

Ermenistan kolluk kuvvetlerinin eski devlet başkanına karşı yeni bir cephe açmasının, ülke içindeki siyasi atmosferi daha da germesi bekleniyor.