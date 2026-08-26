Bakü'de 7 gol ve Rahmonaliyev'in golü: Sabah, Şampiyonlar Ligi grup aşamasında!

·69·Spor
Bakü'de 7 gol ve Rahmonaliyev'in golü: Sabah, Şampiyonlar Ligi grup aşamasında!

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçı, Bakü'de gerçek bir futbol resitaline sahne oldu. Azerbaycan temsilcisi Sabah, kendi sahasında İsrail ekibi Hapoel Beer-Sheva'yı konuk ettiği maçta, 120 dakikalık fantastik bir geri dönüşle Şampiyonlar Ligi'nin yeni formatındaki lig aşamasına kalmayı başardı.

İlk maçı 1-2 kaybeden Bakü ekibi, taraftarı önünde büyük bir irade ve kazanma arzusu sergiledi.

74. dakikada gelen hayat öpücüğü: Umarali Rahmonaliyev'in kritik golü

Karşılaşma ev sahibi ekip için oldukça zor başladı:

  • Rakip baskısı: Maçın henüz 10. dakikasında Zlatanovic skoru açtı. 38. dakikada Nwachukwu durumu eşitlese de, 61. dakikada Mizrahi İsrail ekibini tekrar öne geçirdi;

  • Özbek lejyonerin cevabı: Toplam skorda 2-4 geride olan Sabah'ı 74. dakikada Umarali Rahmonaliyev kurtardı. Özbekistanlı orta saha oyuncusu, attığı kritik golle skoru 2-2'ye getirerek takımına hayat verdi (82. dakikada taktiksel bir değişiklikle oyundan alındı);

  • 90+4. dakikada gelen drama: Normal sürenin bitimine saniyeler kala Mutalimov 3. golü atarak skoru 3-2'ye getirdi ve toplam skoru (4-4) eşitleyerek maçı uzatmalara taşıdı.

Uzatmalarda gelen zafer ve grup aşaması

Psikolojik üstünlüğü tamamen eline alan Sabah, uzatma bölümlerinde rakibini adeta sahadan sildi:

  • 101. dakika: Mbina ev sahibinin 4. golünü kaydetti;

  • 115. dakika: Miskele son noktayı koyarak skoru 5-2'ye (toplamda 6-4) getirdi.

Şampiyonlar Ligi elemeleri. Play-off, rövanş maçı:

  • Sabah — Hapoel Beer-Sheva 5-2 (İlk maç: 1-2)

  • Goller: Nwachukwu 38, Rahmonaliyev 74, Mutalimov 90+4, Mbina 101, Miskele 115 — Zlatanovic 10, Mizrahi 61.

Böylece Umarali Rahmonaliyev'in formasını giydiği Sabah, zorlu sınavı başarıyla geçerek Şampiyonlar Ligi'nin yeni lig aşamasına resmen adını yazdırdı.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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