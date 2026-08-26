Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a beklenmedik darbe: Kalabalığın içinden bir kişi tokat attı (video)

·144·Dünya
Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a beklenmedik darbe: Kalabalığın içinden bir kişi tokat attı (video)

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, halka açık bir etkinlik sırasında beklenmedik bir durumla karşılaştı. Kalabalığın arasından birinin cumhurbaşkanının yüzüne vurduğu anları gösteren görüntüler sosyal medyada hızla yayıldı.

Yayılan videoda, Macron insanlarla iletişim kurduğu sırada kalabalıktan birinin ona yaklaşıp cumhurbaşkanının yüzüne vurduğu görülüyor.

Olayın kesin detayları ve olayın nedenine ilişkin ek bir bilgi verilmedi.

Fransa Cumhurbaşkanı'nın halka açık yerlerde vatandaşlarla iletişim kurarken fiziksel saldırıya uğradığına dair daha önce de haberler çıkmıştı.

Özellikle 2021 yılında Macron, Fransa'nın Drome bölgesine yaptığı bir ziyaret sırasında kalabalıktan biri tarafından tokatlanmıştı.

O olay da büyük yankı uyandırmış ve cumhurbaşkanlığı güvenliği konusunu gündeme getirmişti.

Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» editör

Yorumlar 0

İlgili haberler

CIA Başkanı John Ratcliffe neden gizlice Kremlin'e gitti? (Ana senaryolar)CIA Başkanı John Ratcliffe neden gizlice Kremlin'e gitti? (Ana senaryolar)Bugün, 07:17Hürmüz Boğazı tamamen temizlendi: Trump, İran'a yeni bir ültimatom verdi!Hürmüz Boğazı tamamen temizlendi: Trump, İran'a yeni bir ültimatom verdi!Bugün, 07:12Ermenistan eski Cumhurbaşkanı Robert Koçaryan ve oğulları tutuklandı!Ermenistan eski Cumhurbaşkanı Robert Koçaryan ve oğulları tutuklandı!Bugün, 06:58Gazze'deki çocuklar için İsveçli milyarderden 76 milyon dolarlık beklenmedik yardımGazze'deki çocuklar için İsveçli milyarderden 76 milyon dolarlık beklenmedik yardımBugün, 05:55Etiyopya'daki genç erkekler neden uzun tahta bacaklarla yürüyor? Nedeni şaşırtıcıEtiyopya'daki genç erkekler neden uzun tahta bacaklarla yürüyor? Nedeni şaşırtıcıBugün, 05:511000'den fazla defter! Çinli öğrenciler rekor düzeydeki emeklerini sergiledi1000'den fazla defter! Çinli öğrenciler rekor düzeydeki emeklerini sergilediBugün, 05:29
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Dünya haberler

Kazakistanlı gelinin mehir için beklenmedik talebi herkesi şaşkına çevirdi
Kazakistanlı gelinin mehir için beklenmedik talebi herkesi şaşkına çevirdi
Ronaldo ve Georgina’nın düğününe davet edilen konukların listesi gündemde
Ronaldo ve Georgina’nın düğününe davet edilen konukların listesi gündemde
Glasgow'da Gökyüzünde Beliren Dev Ejderha Herkesi Hayrete Düşürdü
Glasgow'da Gökyüzünde Beliren Dev Ejderha Herkesi Hayrete Düşürdü
Karnından bütün avlar çıkan yaratık sahile vurdu
Karnından bütün avlar çıkan yaratık sahile vurdu
Drone Bir Balinanın Doğum Anını İlk Kez Tamamen Görüntüledi
Drone Bir Balinanın Doğum Anını İlk Kez Tamamen Görüntüledi
Ronaldo'nun «düğünü» Madeira'yı salladı: hayranlar yanıldı
Ronaldo'nun «düğünü» Madeira'yı salladı: hayranlar yanıldı
20 yıldır beklenen tam Güneş tutulması ağustosta izlenecek
20 yıldır beklenen tam Güneş tutulması ağustosta izlenecek
Malezya’daki güzellik yarışmasında podyumda yürüyen tavuk izleyicilerin ilgisini çekti
Malezya’daki güzellik yarışmasında podyumda yürüyen tavuk izleyicilerin ilgisini çekti