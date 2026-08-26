Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a beklenmedik darbe: Kalabalığın içinden bir kişi tokat attı (video)

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, halka açık bir etkinlik sırasında beklenmedik bir durumla karşılaştı. Kalabalığın arasından birinin cumhurbaşkanının yüzüne vurduğu anları gösteren görüntüler sosyal medyada hızla yayıldı.

Yayılan videoda, Macron insanlarla iletişim kurduğu sırada kalabalıktan birinin ona yaklaşıp cumhurbaşkanının yüzüne vurduğu görülüyor.

Olayın kesin detayları ve olayın nedenine ilişkin ek bir bilgi verilmedi.

Fransa Cumhurbaşkanı'nın halka açık yerlerde vatandaşlarla iletişim kurarken fiziksel saldırıya uğradığına dair daha önce de haberler çıkmıştı.

Özellikle 2021 yılında Macron, Fransa'nın Drome bölgesine yaptığı bir ziyaret sırasında kalabalıktan biri tarafından tokatlanmıştı.

O olay da büyük yankı uyandırmış ve cumhurbaşkanlığı güvenliği konusunu gündeme getirmişti.