Niko O'Reilly, Premier Lig'de Yılın Genç Oyuncusu seçildi!

·31·Spor
Niko O'Reilly, Premier Lig'de Yılın Genç Oyuncusu seçildi!

İngiliz futbolunda sezonun en parlak genç yeteneği resmen açıklandı. İngiltere Profesyonel Futbolcular Birliği (PFA) tarafından yapılan oylama sonuçlarına göre, Manchester Citydefans oyuncusu Niko O'Reilly Premier Lig'de 'Yılın Genç Oyuncusu' (PFA Young Player of the Year) prestijli ödülünün sahibi oldu.

Pep Guardiola yönetiminde ana kadronun önemli bir parçası haline gelen 21 yaşındaki İngiliz savunmacı, sezon boyunca sergilediği güvenilir ve üretken performansıyla uzmanların ve meslektaşlarının büyük beğenisini kazandı.

Güçlü rekabet: O'Reilly kimleri geride bıraktı?

Bu prestijli adaylıkta O'Reilly, İngiltere'nin diğer üst düzey kulüplerinin önde gelen genç yetenekleriyle girdiği zorlu rekabetten galip çıktı:

  • Rayan CherkiManchester City'deki takım arkadaşı;

  • Max Dowman — Arsenal;

  • Kobbie MainooManchester United;

  • Rio Ngumoa — Liverpool;

  • Eli Junior Kroupi — Bournemouth.

Savunmacıdan beklenmedik üretkenlik: Sezon istatistikleri

Niko O'Reilly sadece savunmadaki istikrarıyla değil, aynı zamanda hücumları geliştirme ve bitirme konusundaki aktif rolüyle de öne çıktı:

  • 34 maç: Genç savunmacı, Premier Lig'de 34 maçta forma giyerek düzenli oyun pratiği kazandı;

  • 8 gol katkısı: Kendi mevkisi savunma olmasına rağmen, rakip fileleri 5 kez havalandırdı ve ayrıca 3 asist yaptı.

Savunma ve hücumdaki bu yüksek yönlülük, 21 yaşındaki O'Reilly'yi İngiliz futbolunun en umut verici yıldızları arasına taşıdı.

Premier LeagueManchester CityNiko O'ReillyPFAFutbol
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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