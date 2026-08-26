“Kafam karıştı, bir deve kesmek lazım galiba”: Kasımov, Surxon maçından sonra...

Özbekistan Süper Ligi19. hafta kapsamında sahasında Tirmiz temsilcisi Surxon'u ağırlayan AGMK takımı, maçın 17. dakikasından itibaren bir kişi fazla oynamasına rağmen gol bulamadı ve sahadan 0:0'lık beraberlikle ayrıldı.

Karşılaşmanın ardından Almalyk ekibinin teknik direktörü Mirjalol Kasımov basın toplantısına katılarak, takımının üst üste üç maçtır gol atamaması ve pozisyonları değerlendirmedeki sıkıntıları hakkında içtenlikle konuştu.

“Pozisyona puan verilmez, gole verilir”

AGMK hocası, takımının çok sayıda atak geliştirdiğini ancak son vuruşlarda şans ve isabet eksikliği yaşadıklarını vurguladı:

“Bu üçüncü maçımız ve gol atamıyoruz. Doğrusu kafam çok karışık. Yeterince pozisyon buluyoruz ama her zaman söylerim; futbolda yaratılan pozisyonlara puan verilmez, atılan gole verilir. Surxon çok iyi savunma yaptı, kalecileri de maçın başında bizi kurtardı. Sonrasında iki net fırsat daha yakaladık, onları değerlendirip işi bitirmemiz gerekiyordu”, dedi Kasımov.

Teknik adam, öğrencilerinin azmi ve gayretine bir itirazı olmadığını, futbolcuların talimatları tam olarak yerine getirmeye çalıştıklarını özellikle belirtti.

“Üç maçta 15 pozisyon; bir deve kurban etmek lazım”

Mirjalol Koşakoviç, takımın yarattığı fırsat istatistiklerine dikkat çekerek, bu şanssızlık serisine şakayla karışık bir çözüm bulunması gerektiğini ifade etti:

15 net fırsat: Uzmana göre, Süper Lig gibi zorlu bir turnuvada bir takımın üç maç boyunca 15'e yakın net fırsat yaratması nadir görülen bir durum;

Sabır ve emek: “Sürekli ileri yüklendiğimizde rakip kontra ataklarla bizi cezalandırabilirdi. Çalışacağız, başka çare yok. En önemlisi istek var. Bu emeklerin karşılıksız kalmayacağını düşünüyorum. Her işin bir hikmeti vardır”;

Teknik direktörden şaka: “Üç maçtır gol yok. Çocuklara söyleyeyim, bir deve kurban etsinler, belki o zaman kaleye giden yolu buluruz”, diye ekledi teknik adam.

Bu beraberliğin ardından puanını 29'a çıkaran AGMK, puan tablosunda 5. sıradaki yerini korudu ancak hücumdaki verimliliği yeniden kazanmak takımın önündeki ana görev olmaya devam ediyor.