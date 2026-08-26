Bruno Fernandes İngiltere'de yılın futbolcusu seçildi!

İngiliz futbolunda sezonun en prestijli bireysel ödülü sahibini buldu. İngiltere Profesyonel Futbolcular Birliği (PFA) tarafından yapılan resmi oylama sonucunda, Manchester United kaptanı, 31 yaşındaki Portekizli orta saha oyuncusu Bruno Fernandes, Premier Lig'de geçtiğimiz sezonun en iyi oyuncusu (PFA Player of the Year) ilan edildi.

Bu ödül, futbolcuların kendi meslektaşlarının oylarıyla belirlenmesi nedeniyle ayrı bir öneme sahip.

Rakipler ve mutlak üstünlük

Bruno Fernandes, ödül yarışında İngiltere'nin önde gelen kulüplerinin yıldızlarını geride bıraktı:

Manchester City temsilcileri: Erling Haaland ve Rayan Cherki;

Arsenal'in liderleri: Declan Rice, Gabriel Magalhães ve kaleci David Raya.

Dikkat çekici bir nokta ise, Portekizli oyun kurucunun daha önce Premier Lig resmi organizatörleri ve İngiliz Futbol Yazarları Derneği (FWA) tarafından da sezonun en iyi oyuncusu ödülünü kazanmış olmasıydı. Böylece Bruno, yılın tüm ana bireysel ödüllerini toplamış oldu.

Rekor düzeyde 21 asist

Kırmızı Şeytanlar'ın lideri, geçtiğimiz sezon sahadaki eşsiz yaratıcılığı ve istikrarıyla öne çıktı:

35 maç: Bruno, Premier Lig kapsamında 35 karşılaşmada forma giydi;

21 asist: Portekizli orta saha oyuncusu sezon boyunca tam 21 asist kaydederek ligin en iyi asist kralı oldu ve takımının hücumlarının ana beyni olduğunu bir kez daha kanıtladı.

31 yaşındaki orta saha oyuncusunun bu büyük onura layık görülmesi, Manchester United tarihindeki bir başka parlak sayfa oldu.