Etiyopya'daki genç erkekler neden uzun tahta bacaklarla yürüyor? Nedeni şaşırtıcı

·111·Dünya
Etiyopya'daki genç erkekler neden uzun tahta bacaklarla yürüyor? Nedeni şaşırtıcı

Etiyopya'nın Omo Vadisi'nde yaşayan Banna halkı arasında genç erkekler, çocukluklarından itibaren uzun tahta bacaklar üzerinde yürümeyi öğrenirler. İlk bakışta bu basit bir gösteri gibi görünse de, onlar için bu beceri günlük yaşamla iç içedir.

Uzun tahta bacaklar üzerinde yürümek, Banna gençlerinin çevreyi daha iyi gözlemlemelerini sağlar.

Bu beceri sayesinde:

hayvanlarını daha yüksek bir noktadan gözlemlerler;

otlaklardaki hayvanları kontrol etmeyi kolaylaştırırlar;

sık otlar arasındaki tehlikeleri önceden fark etmeye çalışırlar.

Özellikle aslan ve leopar gibi yırtıcıları uzaktan görmek, hayvancılıkla uğraşan halk için hayati önem taşıyabilir. Banna halkının yaşadığı bölgelerde, uzun otların arasında çeşitli tehlikeler bulunabilir. Tahta bacaklarla yürümenin, yere yakın gizlenen zehirli yılanları fark etmede ek bir avantaj sağladığı düşünülmektedir.

Basit görünen tahta bacaklar, aslında Banna halkının günlük yaşamının ve geleneklerinin bir parçasıdır.

Tahta bacaklarla yürümek küçük yaşlardan itibaren öğretilir. Bunu başarmak ise iyi bir denge, çeviklik ve cesaret gerektirir.

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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» editör

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