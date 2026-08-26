“Gülüşüm için ceza yedim” diyen fenomenin videosu olay yarattı!

Kazakistan'da 22 yaşındaki bir fenomenin sosyal medyada “gülüşüm için ceza kesmek istiyorlar” diyerek video paylaşması üzerine olay kamuoyunun gündemine oturdu. Ancak ülkenin İçişleri Bakanlığı, fenomenin bu iddiasını yalanladı.

Polis verilerine göre olay gece saat 01.00 civarında gerçekleşti. Devriye ekipleri, camları açık bir araçta yüksek sesli müzik çaldığını ve genç kızların gürültü yaptığını tespit etti.

Başlangıçta kendilerine sadece sözlü uyarı yapıldı.

Uyarının ardından fenomen, polis memurlarıyla tartışmaya girdi. Ayrıca memurların yasal taleplerine uymayarak olayı telefonuna kaydetti.

Bunun üzerine olayla ilgili birden fazla idari suç kaydı oluşturuldu.

Polis, fenomenin sadece güldüğü için değil, diğer ihlalleri nedeniyle cezalandırıldığını belirtti. Fenomen hakkında gece huzurunu bozma, polise mukavemet, küçük çaplı holiganlık ve yalan bilgi yayma suçlarından işlem yapıldı.