Almanya'da halkın Friedrich Merz'e olan güveni neden keskin bir şekilde düştü?

Avrupa'nın en büyük ekonomisi olan Almanya'da hükümete yönelik toplumsal hoşnutsuzluk ve karamsar ruh hali yeni bir rekor seviyeye ulaştı. Saygın INSA sosyoloji enstitüsü tarafından 14-17 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilen kapsamlı anket sonuçları, Almanların çoğunluğunun Şansölye Friedrich Merz liderliğindeki hükümetin ülke ekonomisini krizden çıkarabileceğine inanmadığını gösterdi.

Araştırmaya katılan katılımcıların tam %65'i yakın gelecek hakkında olumsuz görüş bildirerek, ekonomik durumun düzeleceğine dair hiçbir inançlarının olmadığını belirtti.

Almanları ne endişelendiriyor?

Anket katılımcıları, Almanya'nın karşı karşıya olduğu en keskin ve çözülmesi gereken iki ana sorunu şu şekilde sıraladı:

Göç krizi (%28): Halk, mülteci akınını ve göç kontrolündeki zayıflığı bir numaralı tehdit olarak görüyor;

Ekonomik sorunlar (%26): Üretimdeki düşüş, enflasyon ve fiyat artışları ikinci temel endişe kaynağı olarak kaydedildi.

Karamsarlık sadece devlet ölçeğinde değil, vatandaşların kişisel bütçelerinde de açıkça hissediliyor. Katılımcıların %51'i önümüzdeki aylarda kişisel maddi durumlarının daha da kötüleşmesini bekliyor. Mali durumunun iyileşeceğini uman iyimserler ise sadece %11oranında kaldı.

Şansölye siyasetçi reytinginde 20. sırada: Antirekor

Friedrich Merz'in kişisel siyasi itibarı da keskin bir şekilde düşmeye devam ediyor:

En son sıra: Almanya'nın önde gelen siyasetçileri arasında yapılan reytingde Şansölye 20. sırada yer alarak listenin en dibinde kaldı;

10 üzerinden 2,51 puan: 10 puanlık sistemde değerlendirilen ilkbahar-yaz sonuçlarına göre, Merz toplum tarafından sadece 2,51 puan ile değerlendirildi.

Krizin gerçek nedenleri

Almanya son yıllarda uzun süredir devam eden yapısal bir ekonomik krizin pençesinde:

Enerji şoku: Rus gazı sevkiyatının durmasının ardından Alman sanayisi, pahalı ham maddeler nedeniyle rekabet gücünü önemli ölçüde kaybetti;

Orta Doğu'daki gerilim: Çatışmalar, uluslararası lojistik ve ticaret yollarına ek yük bindirerek enerji kaynakları piyasasındaki istikrarsızlığı daha da derinleştirdi.

Toplumdaki karamsar ruh hali ve Şansölye'nin reytinginin çöküşü, Berlin üzerinde siyasi ve ekonomik kararların gözden geçirilmesi yönündeki baskıyı artırıyor.