Putin CIA direktörünü kabul etti mi? Peskov bu gizemli ziyaret hakkında açıklama yaptı

·2·Dünya
Putin CIA direktörünü kabul etti mi? Peskov bu gizemli ziyaret hakkında açıklama yaptı

25 Ağustos günü ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) direktörünün John RatcliffeRusya'nın başkentine yaptığı duyurulmamış sürpriz ziyaret büyük yankı uyandırmıştı. Kremlin yetkilisi, Vladimir Putin ile ABD'nin baş istihbaratçısı arasında doğrudan bir görüşme yapılıp yapılmadığına dair yayılan çeşitli haberlere açıklık getirdi.

Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Sözcüsü Dmitriy Peskov Interfax ajansına verdiği demeçte, devlet başkanının gündeminde böyle bir müzakerenin planlanmadığını ve görüşmenin gerçekleşmediğini resmen doğruladı.

Başkan ile herhangi bir görüşme yok ve programda da öngörülmemişti, şeklinde kısa ve öz bir yanıt verdi Peskov.

Vnukovo'daki uçak ve gizemli 9 saat

ABD istihbarat şefinin Moskova'ya geliş gidişi dakikası dakikasına kaydedildi:

  • 10:04'teki iniş: John Ratcliffe'i getiren ABD Hava Kuvvetleri'ne ait Boeing C-17 Globemaster III ağır askeri nakliye uçağı, 25 Ağustos sabahı Moskova saatiyle 10:04 civarında Vnukovo Uluslararası Havalimanı'na iniş yaptı;

  • Akşam uçuşu: Yaklaşık 9 saat sonra, akşam saatlerinde Amerikan uçağı Moskova'dan havalandı ve geri döndü.

Ziyaretin asıl nedeni ne?

Kremlin temsilcisi, prestijli The Washington Post gazetesine verdiği demeçte bu gizemli ziyaretin amacına değindi:

  • Özel servis kanalı: Dmitriy Peskov'un ifadelerine göre, CIA direktörünün Moskova ziyareti üst düzey bir siyasi müzakere değil, iki ülkenin özel servisleri arasındaki çalışma diyaloğu ve kapalı iletişim kanallarıyla ilgili;

  • Kapalı gündem: Görüşmelerde tam olarak hangi konuların (esir takası, stratejik güvenlik veya gerilimi azaltma hatları) ele alındığına dair detaylar şimdilik gizli tutuluyor.

Böylece Ratcliffe'in Moskova'daki kısa süreli ziyaretinin doğrudan Kremlin lideriyle değil, Rus özel servis temsilcileriyle yapılan görüşmeler çerçevesinde gerçekleştiği anlaşıldı.

PutinCIAPeskovMoskovaRusya
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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