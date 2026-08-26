Bibisara Asaubayeva rapid turnuvasında şampiyon oldu

·76·Spor
Bibisara Asaubayeva rapid turnuvasında şampiyon oldu

Kazak büyükusta Bibisara Asaubayeva, Fransa'nın Saint-Tropez kentinde düzenlenen WR Women's Chess Tour 2026 turnuvasının Avrupa ayağında rapid kategorisinde şampiyon oldu. Bu gelişmeyi "Tengrisport.kz" duyurdu.

25 Ağustos'ta gerçekleşen rapid finallerinde Asaubayeva, Ukraynalı büyükusta Mariya Muzychuk ile karşılaştı ve rakibini 2-0'lık skorla mağlup etti.

Asaubayeva turnuva boyunca çeyrek finalde Alman Elisabeth Pähtz'i, yarı finalde ise Gürcü Nino Batsiashvili'yi saf dışı bıraktı.

Böylece 22 yaşındaki satranç oyuncusu, Avrupa ayağının rapid müsabakalarında birinciliği elde etti. Ancak turnuva henüz sona ermedi. 26 Ağustos'ta katılımcılar yıldırım (blitz) kategorisinde de mücadele edecekler.

WR Women's Chess Tour 2026 Avrupa ayağının toplam ödül havuzu 40 bin dolardır. Her kategori için 20 bin dolar ayrılmış olup, kazanan 7 bin dolar ödül alacaktır.

WR Women's Chess Tour, 2026 yılında dört kıtada düzenlenen uluslararası kadınlar satranç turnuvaları serisidir. Her etapta rapid ve blitz müsabakaları eleme usulü (K.O.) sistemiyle gerçekleştirilmektedir.

Bibisara AsaubayevaSatrançWR Women's Chess TourSaint-TropezKazakistan
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Charos
«ZAMIN.UZ» editör

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