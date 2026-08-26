Meerut'ta bir kadın kanalı temizletmek için tuhaf bir yöntem buldu

·130·Dünya
Meerut'ta bir kadın kanalı temizletmek için tuhaf bir yöntem buldu

Hindistan'ın Uttar Pradesh eyaletindeki Meerut şehrinde bir kadının sıra dışı davranışı sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Kadının, mahalledeki açık ve çöplerle dolu kanala bir çocuğun düştüğü ihbarında bulunduğu ortaya çıktı. Bu durum NDTV tarafından bildirildi.

İhbarın ardından polis ve belediye ekipleri hızla olay yerine intikal ederek arama kurtarma çalışmalarına başladı. Kanalın birkaç yıldır temizlenmediği ve atıklarla dolu olduğu belirtiliyor.

Arama çalışmalarına ağır iş makineleri ve özel ekipler dahil edilerek kanaldaki çamur, atık ve birikmiş diğer kirler temizlendi. Yaklaşık üç saat süren arama sürecinde kanal titizlikle incelendi ancak herhangi bir çocuk bulunamadı.

Bunun üzerine emniyet güçleri, ihbarın asılsız olabileceğinden şüphelendi. İlk bilgilere göre kadının, uzun süredir temizlenmeyen kanala yetkililerin dikkatini çekmek için bu yöntemi kullanmış olabileceği düşünülüyor.

Olayın ardından bölge sakinleri, şehir altyapısı ve kanalların zamanında temizlenmesi konusunu gündeme getirdi.

Sosyal medyada bazı kullanıcılar kadının polisi yanıltmasını eleştirirken, diğerleri ise bu hareket sonucunda oldukça kirli olan kanalın nihayet temizlendiğine dikkat çekti.

Olay, mahalledeki çevre düzenleme çalışmalarının neden ancak acil bir durum ortaya çıktığında hızlandığı konusunda da sorulara yol açtı.

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Charos
«ZAMIN.UZ» editör

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