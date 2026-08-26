Umarali Rahmonaliyev, Sabah'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki tarihi zaferinden sonra neler söyledi?

Şampiyonlar Ligi play-off turunda İsrail ekibi Hapoel Beer-Sheva'yı 120 dakikalık dramatik bir maçın ardından (5-2) mağlup ederek kıtanın en prestijli turnuvasına katılmaya hak kazanan Bakü temsilcisi Sabah'ın kadrosundaki Özbek oyuncu Umarali Rahmonaliyev maçın ardından duygularını paylaştı.

Maçta skoru 2-2'ye getiren kritik golün sahibi olan 23 yaşındaki orta saha oyuncusu, maç sonu röportajında tüm Azerbaycan halkının desteğine ve teknik heyetin özel talimatlarına değindi.

Umarali, galibiyeti getiren ruh halini ve attığı kritik golün sırrını şöyle açıkladı:

«Allah'a şükürler olsun ki kazandık. Stadyuma gelen onca taraftarın tezahüratları bize büyük bir güç verdi. Bu maçla tüm Azerbaycan halkını birleştirdiğimizi söylesem abartmış olmam. Heyecanımı kelimelerle tarif edemem.

Önceki maçlarda da uygun fırsatlar yakalamıştım ama değerlendirememiştim. Bu kez teknik heyet, oyuna girmeden önce 'Bugün mutlaka gol atmalısın, fırsat bulduğun an şutunu çek' dediler ve bu işe yaradı», dedi Rahmonaliyev.