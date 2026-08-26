Umarali Rahmonaliyev, Sabah'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki tarihi zaferinden sonra neler söyledi?

·2·Spor
Umarali Rahmonaliyev, Sabah'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki tarihi zaferinden sonra neler söyledi?

Şampiyonlar Ligi play-off turunda İsrail ekibi Hapoel Beer-Sheva'yı 120 dakikalık dramatik bir maçın ardından (5-2) mağlup ederek kıtanın en prestijli turnuvasına katılmaya hak kazanan Bakü temsilcisi Sabah'ın kadrosundaki Özbek oyuncu Umarali Rahmonaliyev maçın ardından duygularını paylaştı.

Maçta skoru 2-2'ye getiren kritik golün sahibi olan 23 yaşındaki orta saha oyuncusu, maç sonu röportajında tüm Azerbaycan halkının desteğine ve teknik heyetin özel talimatlarına değindi.

«Teknik direktörlerim bugün gol atmam gerektiğini söylemişti»

Umarali, galibiyeti getiren ruh halini ve attığı kritik golün sırrını şöyle açıkladı:

«Allah'a şükürler olsun ki kazandık. Stadyuma gelen onca taraftarın tezahüratları bize büyük bir güç verdi. Bu maçla tüm Azerbaycan halkını birleştirdiğimizi söylesem abartmış olmam. Heyecanımı kelimelerle tarif edemem.

Önceki maçlarda da uygun fırsatlar yakalamıştım ama değerlendirememiştim. Bu kez teknik heyet, oyuna girmeden önce 'Bugün mutlaka gol atmalısın, fırsat bulduğun an şutunu çek' dediler ve bu işe yaradı», dedi Rahmonaliyev.

«Santiago Bernabeu» hayali ve «Real Madrid»

Şampiyonlar Ligi'nin yeni lig formatındaki kura çekimi öncesinde orta saha oyuncusu en büyük arzusunu dile getirdi:

  • Rakip seçmemek: Şampiyonlar Ligi'nin ana aşamasına ulaşan tüm kulüpler üst düzeyde ve orada kolay rakip yok;

  • «Bernabeu»da karşılaşma: «Rakip seçmek bize yakışmaz ancak ünlü Santiago Bernabeu stadyumunda Real Madrid'e karşı sahaya çıkmak, kariyerimin en parlak anlarından biri olurdu», diye vurguladı Özbek orta saha oyuncusu.

Şampiyonlar Ligi'nde iki Özbek futbolcu

Umarali Rahmonaliyev, Fransa'nın Lens kulübünde parlayan Abduqodir Husanov'dan sonra bu sezon Şampiyonlar Ligi lig aşamasına kalan ikinci Özbek futbolcu oldu:

  • Özbek taraftarların sevgisi: Rahmonaliyev'e göre tüm ülke artık Sabah'ın maçlarını da dikkatle takip edecek;

  • Bakü'ye seyahatler: «İki Özbek futbolcunun Şampiyonlar Ligi'nde olması milli futbolumuz için harika bir başarı. Özbek taraftarlar bizi her zaman destekliyor. İnanıyorum ki artık onlar da Sabah'ın Şampiyonlar Ligi maçlarını yerinde izlemek için Bakü'ye gelecekler».

Umarali RahmonaliyevSabahŞampiyonlar LigiReal MadridÖzbekistan
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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