Yapay zekaya sahip sıra dışı tuşlu telefon Qin J36 tanıtıldı

·49·Teknoloji
Yapay zekaya sahip sıra dışı tuşlu telefon Qin J36 tanıtıldı

Douqin şirketi, klasik tuşlu format ile yapay zeka yeteneklerini birleştiren sıra dışı Qin J36 akıllı telefonunu tanıttı. ixbt.com'un haberine göre, bu ilgi çekici cihaz Çin'in JD.com alışveriş platformunda satışa sunuldu ve başlangıç fiyatı 659 yuan olarak belirlendi. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Yeni modelin, modern teknolojiler ile basit mobil cihazları özleyenler için benzersiz bir çözüm olması bekleniyor. ixbt.com'un bildirdiğine göre, telefon dış görünüşüyle geleneksel tuşlu cihazları andırsa da, iç donanımı günümüz gereksinimlerini tam olarak karşılıyor ve Android 13 işletim sistemiyle çalışıyor.

Teknik özellikler ve yetenekler

Cihaz, 480×640 piksel çözünürlüğünde 2,8 inçlik bir ekranla donatılmış olup, verimli çalışması için MediaTek MTK8766V işlemcisi görev yapmaktadır. Ayrıca akıllı telefon, 3 GB RAM ve 32 GB dahili depolama alanına sahip olup, bu kategorideki cihazlar için yeterli bir kapasite sunmaktadır.

Kompakt ve güvenilir gövdesinde 2600 mAh kapasiteli bir batarya bulunmakta olup, uzun süreli otonom çalışma süresi sağlamaktadır. Yazılım olarak seçilen Android 13 sayesinde kullanıcılar sadece arama yapmakla kalmayıp, WeChat ve Alipay gibi popüler uygulamaların yanı sıra çeşitli müzik ve video servislerini de rahatlıkla kullanabilmektedir.

Yapay zeka ve ek fonksiyonlar

Cihazın en dikkat çekici özelliklerinden biri, çeşitli görevleri kolayca yerine getiren Qin AI sesli asistanıdır. Bu asistan, kullanıcının isteği üzerine Bluetooth'u açabilir, arama yapabilir veya metin yazabilir.

Ayrıca üreticiler, ebeveynler için özel imkanlar da eklemiş olup, uygulama yüklemelerini uzaktan yönetme ve ekran süresini kısıtlama imkanı sunmuşlardır. Cihazda ayrıca FM radyo ve ev aletlerini kontrol etmek için tasarlanmış bir kızılötesi port da bulunmaktadır.

Kamerası olan ve olmayan versiyonlar

Qin J36, kullanıcılara iki farklı modifikasyonda sunulmaktadır: kameralı veya kamerasız. Seçim, müşterinin kişisel ihtiyaçlarına ve güvenlik gereksinimlerine göre yapılmaktadır.

Edinilen bilgilere göre, kameralı versiyon 13 MP ana kamera ve 2 MP ön kamera modülleriyle gelmektedir. Kamerasız model ise arka kamera modülünden tamamen arındırılmış olup, gizli tesislerde veya kamera kullanımının yasak olduğu yerlerde kullanım için uygundur.

Qin J36DouqinAkıllı TelefonAndroid 13Teknoloji
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

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