Sarhoş kadın 3 yaşındaki kızını 10. kattan aşağı attı

Rusya'da 27 yaşındaki Anna Obrazsova'nın sarhoş haldeyken 3 yaşındaki kızını 10. kattan aşağı attığı iddia ediliyor.

Olay, 10 Ağustos gecesi Sergiyev Posad şehrinde meydana geldi. Soruşturma bilgilerine göre kadın, evde iki çocuğuyla birlikteydi. Sarhoş haldeyken kızını balkon korkuluklarından aşağı attı. Küçük kız 10. kattan düşerek çeşitli derecelerde ağır yaralandı.

Küçük kızın hayatta kalmasının nedeni bir dükkanın sundurmasına düşmesi oldu. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı ve yoğun bakım ünitesine alındı. Daha sonra medya, küçük kızın bilincinin yerine geldiğini ve durumunda olumlu gelişmeler gözlendiğini bildirdi.

Rusya Soruşturma Komitesi'ne göre kadın, sorgu sırasında suçunu itiraf etti ancak neden böyle bir şey yaptığını açıklayamadı. Kendisine reşit olmayan birini öldürmeye teşebbüs suçlaması yöneltildi.

12 Ağustos'ta Sergiyev Posad Şehir Mahkemesi kadının tutuklanmasına karar verdi. 10 Ekim 2026 tarihine kadar cezaevinde tutulmasına hükmedildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.