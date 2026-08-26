Pakistan'daki hastane yangınında 14 bebek hayatını kaybetti

Pakistan'ın başkenti İslamabad'daki bir devlet hastanesinde çıkan yangın sonucu en az 14 yeni doğan bebek hayatını kaybetti. Bu bilgi Reuters tarafından aktarıldı.

Facia, 26 Ağustos sabahı saat 07:00 civarında Pakistan Tıp Bilimleri Enstitüsü'nün (PIMS) Anne ve Çocuk Sağlığı bölümünde meydana geldi. Yangın, hastanenin üçüncü katındaki jinekoloji bölümünde bulunan bebek odasında başladı.

Resmi verilere göre, yangın sırasında odada 15 yeni doğan bebek bulunuyordu. Bunlardan sadece biri kurtarılabildi. Geriye kalan 14 bebek hayatını kaybetti.

İlk bilgilere göre yangının klima ünitesindeki bir arıza veya kısa devreden kaynaklandığı belirtiliyor. Ancak olayın kesin nedeni soruşturma sonucunda belli olacak.

Kurtarma ekiplerinin verdiği bilgiye göre, yangın ihbarı saat 06:54'te alındı. Altı itfaiye aracı ve dört ambulans ekibi olay yerine sevk edildi. Yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, olayla ilgili derhal soruşturma başlatılması talimatını verdi. Sorumluların tespit edilerek haklarında gerekli işlemlerin yapılacağını belirtti. Olayla ilgili özel bir soruşturma komisyonu da kuruldu.

Hastanenin bulunduğu alan şu anda kordon altına alınmış olup, olayın çıkış nedenleri ve güvenlik önlemlerine uyulup uyulmadığı araştırılıyor.