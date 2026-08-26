Starship uzay aracı okyanustan başarıyla çıkarıldı

Hint Okyanusu'ndaki Christmas Adası yakınlarında, astronotik tarihinde türünün tek örneği olan bir operasyon başarıyla tamamlandı. ixbt.com'un haberine göre, SpaceX şirketine ait devasa Starship uzay aracı, Forte adlı yarı batık bir gemiye başarıyla yüklendi. Bu, insanlık astronotiğinde son derece önemli bir aşama olup, gelecekteki yeniden kullanılabilir görevlerin güvenliğini sağlamada büyük önem taşımaktadır. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Bu tarihi sürecin merkezinde yer alan Ship 40 uzay aracı, bu yıl 24 Temmuz'da gerçekleştirilen 13. test uçuşu sırasında başarılı bir uçuş gerçekleştirerek atmosfere giriş yapmıştı. Ardından araç, okyanus sularına yumuşak bir iniş yapmış ve tamamen yüzebilir durumda kalmayı başarmıştı. Bu gösterge, program tarihinde ilk kez kaydedilen önemli bir sonuçtur.

Operasyonun seyri ve lojistik

Uzmanlar, kurtarılan cihazı üç haftadan fazla bir süre boyunca Christmas Adası'nın sakin sularına doğru dikkatlice çektiler. Taşıma süreci son derece karmaşık geçti, çünkü boyutları devasa olan bu teknolojiyi hasar görmeden ulaştırmak özel bir yaklaşım gerektiriyordu. Kaynağa göre, daha sonra Forte gemisi balast tanklarını özel suyla doldurarak alçaldı ve 52 metrelik devasa aracı güvertesine güvenli bir şekilde çıkardı.

Böylesine benzersiz bir teknik çözüm ve operasyon, Starship sistemlerinin yeniden kullanılabilirlik potansiyelini pratikte test etme imkanı sağladı. Su yüzeyinde sürüklenme sırasında Ship 40'ın 100 kilometreden fazla mesafe kat ettiği daha önce kaydedilmişti ve bu, uzay aracının dayanıklılığını bir kez daha kanıtladı. Uzay aracının suda uzun süre kalmasına rağmen temel yapısal bütünlüğünü koruması, mühendisler için önemli bir veri kaynağı oldu.

Gelecekteki planlar ve araştırmalar

Şu anda Forte gemisi, değerli yükü Pasifik Okyanusu üzerinden ABD'nin Texas eyaletinde bulunan Starbase üssüne ulaştırmak üzere yola çıkmaya hazırlanıyor. Uzmanlar, üsse ulaşıldığında aracın parçalarını ciddi laboratuvar testlerinden geçirmeyi planlıyor.

Ana odak noktası, ısı kalkanı katmanları, güçlü motorlar ve yapının diğer önemli kısımlarının incelenmesi olacak. Bu analizlerin sonuçları, gelecekteki uzay uçuşlarının daha güvenli ve geliştirilmiş bir şekilde gerçekleştirilmesinde önemli bir temel görevi görecektir.