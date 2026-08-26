Para, telefon ve oyuncaklar: Dronlardan atılan tehlikeli "tuzaklar" hakkında

·102·Dünya
Para, telefon ve oyuncaklar: Dronlardan atılan tehlikeli "tuzaklar" hakkında

Rus kolluk kuvvetleri ve Rosgvardiya basın servisi, özellikle küçük çocuklar ve gençler için ciddi bir güvenlik tehdidi oluşturan yeni bir tehlike türü hakkında resmi bir uyarı yayınladı. İnsansız hava araçları (dronlar) kullanılarak kalabalık yerlere ve sokaklara gizlenmiş el yapımı patlayıcı düzeneklerin atıldığı bildirildi.

Özel servisler, vatandaşları yerde veya kamusal alanlarda duran her türlü şüpheli ve parlak nesneye asla yaklaşmamaları ve onları ellerine almamaları konusunda uyarıyor.

"Tuzak" nesneler: İstihkamcılar nelerden uyarıyor?

Rosgvardiya'nın "Zubr" çağrı kodlu deneyimli bir istihkamcısı, gizlenmiş patlayıcıların tehlikeli yönlerini açıkladı:

"El yapımı patlayıcı düzenekleri gizlemek için insanların dikkatini kolayca çeken günlük değerli eşyalar kullanılıyor. Bunlar; dolu görünen cüzdanlar, deste halindeki banknotlar, akıllı telefonlar ve hatta çocuk oyuncakları olabilir. Bunlar dronlar aracılığıyla hedef gözetilerek bırakılıyor. Çocuklara böyle nesneleri gördüklerinde dokunmamaları gerektiğini anlatmak özellikle önemlidir", diyor uzman.

2 ayda 6 binden fazla patlayıcı düzenek imha edildi

Güvenlik önlemleri kapsamında yürütülen istihkam çalışmalarının kapsamı açıklandı:

  • 6000'den fazla tehlikeli nesne: Rosgvardiya'nın verilerine göre, son iki ay içinde Donetsk yönünde 6 binden fazla patlayıcı madde ve düzenek tespit edilerek etkisiz hale getirildi;

  • Erişimi zor yerler: Patlayıcı tuzaklar sadece yol kenarlarında değil, aynı zamanda girişi zor bölgelerde, parklarda ve harabelerde de görülüyor.

Vatandaşlar için temel güvenlik kuralları

Yetkili kurumlar, şüpheli durumlarda halka şu eylemleri gerçekleştirmelerini hatırlatıyor:

  • Sokakta duran sahipsiz para, telefon, oyuncak veya cüzdanlara kesinlikle dokunmamak ve ayakla itmemek;

  • Tehlikeli bölgeden derhal güvenli bir mesafeye uzaklaşmak;

  • Acilen kolluk kuvvetlerine veya kurtarma servisine haber vermek.

GüvenlikDronlarPatlayıcılarRosgvardiyaUyarı
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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