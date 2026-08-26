68 yaşındaki adam metal dedektöründen geçerken pantolonunu çıkardı

68 yaşındaki bir adam, bir idari binaya giriş sırasında metal dedektöründen geçerken pantolonunu çıkardığı için 86.500 tenge para cezasına çarptırıldı.

Olay, 24 Ağustos günü saat 09:28 civarında Vatandaş Kabul Merkezi'nde meydana geldi. Adam, metal dedektör çerçevesinden geçerken pantolonunu çıkardı. Kolluk kuvvetleri kimliğini tespit ederek dosyayı mahkemeye sevk etti.

Mahkeme, adamın eylemlerini kamu düzenini bozmak ve çevresindekilere saygısızlık olarak değerlendirerek onu küçük çaplı holiganlıktan suçlu buldu. Adam ise mahkemede suçlamayı kabul etmeyerek bunu şaka amaçlı yaptığını belirtti.

Mahkeme, adamın yaşını da göz önünde bulundurdu. Mevzuata göre 63 yaşından büyük kişilere idari hapis cezası verilmemektedir. Bu nedenle adama 20 MRP, yani 86.500 tenge tutarında para cezası verildi.

Mahkeme kararı henüz yasal olarak kesinleşmedi.