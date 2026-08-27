Tarihi başarı: Umarali Rahmonaliyev Azerbaycan'da ne kadar prim kazandı?

·3·Spor
Tarihi başarı: Umarali Rahmonaliyev Azerbaycan'da ne kadar prim kazandı?

Azerbaycan'ın Sabah kulübü, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin yeni formatındaki lig aşamasına kalarak tarihinde yeni bir sayfa açtı. Kulüp yönetimi, bu büyük tarihi başarı için futbolcuları ciddi bir maddi primle ödüllendirmeye karar verdi.

Azerbaycan'ın saygın Sport24.az yayınına göre, elemelerin belirleyici maçlarında sahaya çıkarak takımın lig aşamasına yükselmesine önemli katkı sağlayan her futbolcuya 60 bin manat (yaklaşık 35 bin ABD doları) tutarında özel bir bonus verilecek.

Özbek lejyonerin belirleyici golü

Primi tam olarak alacak olan ilk 11 yıldızları arasında Özbekistan milli takımı orta saha oyuncusu Umarali Rahmonaliyev de bulunuyor:

  • Hapoel'e karşı parlak oyun: Özbek futbolcu, elemelerin belirleyici play-off turunda İsrail'in Hapoel kulübüne karşı oynanan rövanş maçında (5:2) harika bir gol atarak takımının farklı galibiyetini perçinledi;

  • 35 bin dolarlık takdir: Rahmonaliyev, sahadaki etkili performansı ve attığı gol sayesinde 60 bin manatlık (35.000 dolar) tam bonusun sahibi oldu.

Yedek oyuncular için ödeme düzeni

Kulüp yönetimi, maç kadrosunda yer alan ancak sahaya çıkmayan oyuncuları da unutmadı:

  • Yüzde 50'lik oran: Play-off'un ikinci maçında yedek kulübesinde kalan futbolcular, toplam ödül havuzunun yarısını, yani 30 bin manat (yaklaşık 17,5 bin ABD doları) tutarında bir ödeme alacaklar.

Artık Umarali Rahmonaliyev ve takımı, Şampiyonlar Ligi'nin lig aşamasında kıtanın dev kulüplerine karşı mücadele edecek.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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