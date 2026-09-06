“Flick'in sahadaki yeni generali”: Rodri, Barcelona'yı kökten değiştiriyor

·10·Spor
“Flick'in sahadaki yeni generali”: Rodri, Barcelona'yı kökten değiştiriyor

Katalan kulübü Barcelona'nın teknik direktörü Hans-Dieter Flick, yaz transfer döneminde Manchester Citykadrosuna katılan tecrübeli orta saha oyuncusu Rodri'nin sergilediği oyundan ve sahadaki profesyonelliğinden son derece memnun. İspanya'nın saygın gazetelerinden El Pais'in haberine göre, Alman teknik adam, İspanyol yıldızla antrenmanlardan sonra düzenli olarak özel taktiksel görüşmeler gerçekleştiriyor. Rodri, sadece orta sahanın merkezinde Katalanların ana oyun kurucusu olmakla kalmadı, aynı zamanda kısa sürede soyunma odasında da sözü geçen liderlerden biri olarak yerini sağlamlaştırdı.

Antrenmandaki gizemli 5 dakika: Valencia maçı öncesi neler kararlaştırıldı?

İspanyol basını, Flick ve Rodri arasındaki yakın ilişkinin en ilginç detaylarını ortaya çıkardı:

  • Saha kenarında özel diyalog: La Liga kapsamındaki Valencia maçı öncesinde tüm takım şut çalışması yaparken, Flick ve Rodri saha kenarında yaklaşık beş dakika boyunca özel bir görüşme gerçekleştirdi;

  • Pres sistemini mükemmelleştirmek: Gazetecilerin yazdığına göre teknik direktör, takımın genel agresif pres felsefesini tam olarak Rodri'nin hareketleri ve top kapma becerisi üzerine inşa ediyor;

  • Ceza sahası dışından şutlar: Flick, Rodri'ye orta saha oyuncularını ceza sahası çevresinden daha fazla şut çekmeye teşvik etme ve hücumları cesurca tamamlama görevini verdi.

Soyunma odasındaki yeni kaptan: Manchester Cityekolü ve liderlik ruhu

Pep Guardiola yönetiminde dünyanın en iyi ön liberosu seviyesine yükselen Rodri, Camp Nou'da da etkisini hızla hissettirdi:

  • Sahadaki teknik direktör: Teknik ekip onu sadece bir futbolcu olarak değil, saha içindeki teknik direktörün 'sağ kolu' olarak görüyor;

  • Gençler için ideal bir örnek: Gazete, Rodri'nin sakinliği, zengin uluslararası tecrübesi ve taktiksel bilgisinin Katalanların genç nesli için büyük bir okul görevi gördüğünü vurguluyor;

  • Soyunma odasındaki saygınlık: Takım içi atmosferi yönetmede ve kritik anlarda oyuncuları birleştirmede çok kısa sürede kilit isimlerden biri haline geldi.

Sizce Rodri, Barcelona'yı La Liga ve Şampiyonlar Ligi'nde şampiyonluğa taşıyabilir mi? Hans-Dieter Flick'in taktiğini Rodri üzerine kurması, Katalanların eski görkemli günlerine dönmesi için doğru bir karar mı? Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşın!

Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

Yorumlar 0

İlgili haberler

“Mağlubiyeti hak etmedik!”: Frank Lampard, City yenilgisi sonrası şaşkın“Mağlubiyeti hak etmedik!”: Frank Lampard, City yenilgisi sonrası şaşkınBugün, 16:47Bozulan anlaşma: Bektemir Melikuziev WBA ve Munguia'ya karşı açık isyan başlattıBozulan anlaşma: Bektemir Melikuziev WBA ve Munguia'ya karşı açık isyan başlattıBugün, 16:42Postecoglou, Ronaldo fenomenini açıkladı: 1000 gole giden yol, demir gibi motivasyonPostecoglou, Ronaldo fenomenini açıkladı: 1000 gole giden yol, demir gibi motivasyonBugün, 16:37Porto, Portekiz Ligi'ndeki galibiyetin ardından Manchester City maçına hazırlanıyorPorto, Portekiz Ligi'ndeki galibiyetin ardından Manchester City maçına hazırlanıyorBugün, 13:32Erling Haaland yeni imajı ve takımının galibiyetleri hakkında konuştuErling Haaland yeni imajı ve takımının galibiyetleri hakkında konuştuBugün, 12:13Cristiano Ronaldo, Suudi Arabistan Ligi maçında rakibinin taktiğini gözetlediCristiano Ronaldo, Suudi Arabistan Ligi maçında rakibinin taktiğini gözetlediBugün, 11:18
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Spor haberler

Samimi an: Abduqodir Husanov, Kazakistan efsanesine video mesaj gönderdi
Samimi an: Abduqodir Husanov, Kazakistan efsanesine video mesaj gönderdi
“Tartışma bitti, Ronaldo kazandı!” Piers Morgan, Messi'nin ayrılışı sonrası sert bir açıklama yaptı
“Tartışma bitti, Ronaldo kazandı!” Piers Morgan, Messi'nin ayrılışı sonrası sert bir açıklama yaptı
Detaylar: Eldor Shomurodov'un Türkiye'deki sansasyonel transferi durduruldu
Detaylar: Eldor Shomurodov'un Türkiye'deki sansasyonel transferi durduruldu
Abdukodir Khusanov'un ardından: Lens bir Özbek yıldızı daha için harekete geçti
Abdukodir Khusanov'un ardından: Lens bir Özbek yıldızı daha için harekete geçti
Emre Belözoğlu'ndan Türkiye'deki yabancı kuralı ve Shomurodov hakkında çarpıcı açıklamalar
Emre Belözoğlu'ndan Türkiye'deki yabancı kuralı ve Shomurodov hakkında çarpıcı açıklamalar
Nasaf'tan ayrılıyor mu? Ro‘ziqul Berdiyev, Navbahor mağlubiyeti sonrası beklenmedik bir açıklama yaptı
Nasaf'tan ayrılıyor mu? Ro‘ziqul Berdiyev, Navbahor mağlubiyeti sonrası beklenmedik bir açıklama yaptı
Yamal doğum gününde sıra dışı bir “Pembe Parti” düzenledi
Yamal doğum gününde sıra dışı bir “Pembe Parti” düzenledi
Ronaldo «Su için» dedi — Coca-Cola 4 milyar dolar kaybetti
Ronaldo «Su için» dedi — Coca-Cola 4 milyar dolar kaybetti