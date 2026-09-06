ABD'de GPS'siz havacılık navigasyonu test edildi

ABD Savunma Bakanlığı'na bağlı Savunma İnovasyon Birimi (DIU), uydu sinyali olmadan çalışan MagNav navigasyon sisteminin önemli testlerini başarıyla tamamladı. ixbt.com'un haberine göre, bir Embraer 170 uçağı, Pasifik Okyanusu üzerinde dört saatten fazla süre boyunca GPS kullanmadan uçuş gerçekleştirdi ve bu durum havacılık güvenliğinin sağlanmasında yeni bir aşama başlattı. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Test uçuşu sırasında hava aracı, Seattle yakınlarındaki Puget Sound bölgesinden Alaska'nın güneyine kadar olan mesafeyi katetti ve geri döndü. Uçuş 4 saat 23 dakika sürdü ve bu süre zarfında navigasyon verileri gerçek zamanlı olarak mürettebat için standart tabletlere aktarıldı.

MagNav nasıl çalışır ve avantajları nelerdir

Bu teknoloji, Dünya'nın doğal manyetik alanına dayanarak çalışır. MagNav sistemi, yer kabuğunun kendine özgü özellikleriyle bağlantılı olan manyetik alandaki küçük değişimleri kaydeden yüksek hassasiyetli kuantum manyetik sensörler kullanır. Elde edilen veriler, önceden hazırlanmış bir manyetik harita ile karşılaştırılır ve uçağın kesin koordinatları belirlenir.

Geliştiriciler, manyetik navigasyon kullanımının geleneksel yedekleme yöntemlerine kıyasla konum belirleme hassasiyetini yüzde 89 oranında artırdığını belirtiyor. Teknolojinin temel avantajı, ne uydulara ne de yer tabanlı navigasyon istasyonlarına ihtiyaç duymasıdır.

Gelecek planları ve beklentiler

GPS sinyalinin yapay olarak engellenebildiği veya müdahale edilebildiği bir dönemde, Dünya'nın manyetik alanını devre dışı bırakmak mümkün değildir. Bu, özellikle okyanuslar üzerinde ve referans noktalarının sınırlı olduğu uzak bölgelerde uçarken büyük önem taşımaktadır.

ABD'de 2024 yılında başlatılan MagNav programı, Transition of Quantum Sensing girişiminin bir parçası olup prototipi Honeywell Aerospace şirketi tarafından geliştirilmektedir. Bir sonraki aşamada sistemin, ABD Hava Kuvvetleri'ne ait Boeing C-17 Globemaster III ağır askeri nakliye uçağında test edilmesi planlanıyor.

Uzmanlara göre, gelecekte bu manyetik navigasyon, uydu sistemlerinin kararsız çalıştığı bölgeler için ek bir yedek kaynak olabilir. Ayrıca, sinyal yanıltma vakalarının arttığı bir ortamda, bu teknolojinin sivil havacılıkta da yer bulması bekleniyor.