Dubai Şeyhi'nden kaçan Prenses Haya bint el-Hüseyin şu anda nerede yaşıyor?

·2·Dünya
Dubai Şeyhi'nden kaçan Prenses Haya bint el-Hüseyin şu anda nerede yaşıyor?

Genellikle prenses denilince akla lüks, zenginlik ve refah içinde bir yaşam gelir. Özellikle sevdiği prensle mutlu bir hayat sürdüğünü hayal ederiz. Ancak Dubai Emiri Şeyh Muhammed bin Raşid el-Maktum'dan kaçan Prenses Haya bint el-Hüseyin'in kaderi bu hayallerden oldukça farklıdır. Kaçışının nedeni ve sonrasında hayatının nasıl şekillendiği pek çok kişinin ilgisini çekmektedir.

Haya, Dubai Şeyhi'nden kaçmasıyla ilgili yaşanan skandalın ardından geniş kitlelerce tanındı. Evlenmeden önce de oldukça aktif bir yaşam sürüyordu. Oxford mezunu olan prenses, birkaç dil biliyor ve Olimpiyat Oyunları'na binicilik dalında katılan ilk Arap kadın olma unvanını taşıyordu. Bu yarışmalardan birinde gelecekteki eşi Dubai Şeyhi Muhammed ile tanıştı.

Kısa süre sonra evlendiler. Ancak evlilikteki ilişkileri zamanla çeşitli anlaşmazlıklarla doluydu. Ürdün'ün mevcut Kraliçesi Rania gibi Batı geleneklerine göre yetiştirilen Haya, aktif sosyal hayatını sürdürmek istiyordu. Fakat Şeyh'in ailesi buna karşıydı.

Bundan sonra Haya, ağırlıklı olarak hayır işleri ve sosyal projelerde aktif rol aldı. Ancak onun kamusal alandaki bu aktifliği, çift arasındaki anlaşmazlıkları daha da derinleştirdi.

BM bayrağı önünde'ruza qilayotgan malika Haya bint al-Husayn.

Sonuç olarak 2019 yılında prenses, 11 yaşındaki kızı ve 7 yaşındaki oğluyla Dubai'yi terk etti. Bazı kaynaklarda, kraliyet ailesinden 35 milyon euro alarak kaçtığına dair iddialar da öne sürüldü.

Haya başlangıçta Almanya'ya gitti. Şeyh Muhammed, onu geri getirmek amacıyla Alman mahkemelerine başvurarak çocukların velayetini talep etti. Ancak Almanya bu talebi kesin bir dille reddetti.

Daha sonra prenses Birleşik Krallıkülkesine taşındı. Şu anda Haya'nın Londra'da kamuoyunun dikkatinden uzak bir şekilde, 18 yaşındaki kızı ve 13 yaşındaki oğluyla huzurlu bir yaşam sürdüğü söyleniyor.

Böylece bir zamanlar Dubai kraliyet ailesinin bir üyesi olan Prenses Haya, bugün sansasyonel hayattan uzak kalmayı seçti. Onun kaderi, kraliyet saraylarının ardındaki yaşamın her zaman lüks ve huzurdan ibaret olmadığını gösteren olaylardan biri olmaya devam ediyor.

Prenses HayaDubaiŞeyh MuhammedKraliyet AilesiBirleşik Krallık
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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» editör

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