Apple Polishing Cloth fiyatını yarıya indirdi ancak kalite düştü

·2·Teknoloji
Apple Polishing Cloth fiyatını yarıya indirdi ancak kalite düştü

Apple, ekran temizleme için tasarlanan popüler Polishing Cloth bezinin fiyatını beklenmedik bir şekilde yarıya indirdi. Ancak ixbt.com'un haberine göre, fiyat düşüşünün arkasında ürün kalitesindeki belirgin bir düşüş yatıyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Hatırlatmak gerekirse, bu bez başlangıçta 20 ABD doları fiyatıyla birçok kişinin eleştirisine maruz kalmıştı. Pek çok teknoloji tutkunu, şirketin basit bir temizleme bezi için bu kadar yüksek bir fiyat belirlemesini anlamsız bulmuştu.

Kalite ve ağırlıktaki farklar

Yeni versiyon temizleme bezinin 10 dolara satıldığı öğrenildi. Buna rağmen, Snazzy Labs kanalı yazarı ürünü test ederek orijinal versiyondan tamamen farklı olduğunu tespit etti. Makro fotoğraflarda bezin dokusunun tamamen farklı olduğu açıkça görülüyor.

İnceleme sonuçlarına göre, yeni bezin ağırlığı sadece 7 gram. Karşılaştırma yapmak gerekirse, orijinal versiyondaki bezin ağırlığı 12 gramdı.

Pratikteki eksiklikler

Ağırlık ve dokudaki değişiklikler, ürünün temel işlevini de olumsuz etkiledi. Yeni temizleme bezinin ekranlardaki kir ve lekeleri eskisi kadar iyi temizleyemediği ortaya çıktı.

Ayrıca, önceki versiyondan farklı olarak su itici özelliğini de kaybetmiş durumda. Bu durum, cam yüzeylerin temizlenme sürecini önemli ölçüde zorlaştırıyor.

Uzmanlara göre Apple aslında fiyatı düşürmedi, eski isim altında tamamen farklı ve daha düşük kaliteli bir ürün satmaya başladı. Sonuç olarak kullanıcılar, daha düşük bir fiyat karşılığında daha düşük kaliteli bir aksesuara sahip oluyorlar.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

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