Trump, Putin'in NATO'ya saldırma planı olmadığını söyledi (video)

·3·Dünya
Trump, Putin'in NATO'ya saldırma planı olmadığını söyledi (video)

ABD Başkanı Donald Trump Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in NATO topraklarına saldırma niyetinin olmadığını düşündüğünü belirtti. Bu açıklama, Almanya'da patlayıcı yüklü bir dron ile ilgili yaşanan ciddi olayın ardından geldi.

Bir gazeteci Trump'a, Almanya'daki havaalanında bulunan dronun NATO topraklarına bir saldırı sayılıp sayılmayacağını sordu. Başkan ise Putin ile iletişim halinde olduğunu ve onu iyi tanıdığını vurguladı.

Trump gazetecinin sorusuna ne dedi?

Trump, Putin ile görüştüğünü ve Rus liderin NATO'ya saldırma niyeti olduğuna inanmadığını belirtti.

«Onunla konuşuyorum. Onu çok iyi tanıyorum. Putin NATO topraklarına saldırmak istemiyor», — dedi Trump.

Böylece ABD Başkanı, Almanya'daki olaya rağmen Moskova tarafından NATO ülkelerine yönelik doğrudan bir askeri saldırı riskini düşük değerlendirdiğini ifade etti.

Almanya'daki dron olayı neydi?

Olay, Leipzig/Halle Havalimanı'nda gerçekleşti. Alman hükümeti, ağustos ayında havalimanının güvenlik bölgesinde, Ukrayna'ya ait kargo uçaklarının yakınında patlayıcı ve fünye ile donatılmış bir dron tespit edildiğini duyurdu.

1 Eylül'de Alman hükümeti, bu olaydan Rusya'yı sorumlu tuttuğunu açıkladı. Berlin, bunu Rusya'nın hibrit eylemleriyle ilişkilendirdi.

Ancak Moskova bu suçlamaları reddetti. Rus tarafı, Almanya'nın herhangi bir kanıt sunmadığını vurguladı.

Trump'ın açıklaması neden önemli?

Olayın NATO üyesi Almanya topraklarında gerçekleşmesi, Avrupa güvenliği konusunda ciddi endişelere yol açtı.

Aynı zamanda, NATO'nun ABD Büyükelçisi Matthew Whitaker, Almanya'daki olayı ittifak ülkelerine yönelik hibrit tehditler bağlamında değerlendirerek, bu tür eylemlere karşı kararlı bir yaklaşımın gerekli olduğunu söyledi.

Almanya ise olaydan sonra Rusya'ya karşı bir dizi önlem açıkladı. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte de Almanya'ya destek verdiğini belirtti.

Tarafların pozisyonu nedir?

Taraf

Pozisyon

Donald Trump

Putin'in NATO topraklarına saldırmak istemediğini düşünüyor

Almanya

Havalimanındaki dron olayından Rusya'yı sorumlu tutuyor

Rusya

Almanya'nın suçlamalarını reddediyor

NATO

Üye ülkelere yönelik tehditlere karşı duracağını belirtti

Ana soru hala açık

Trump'ın açıklaması siyasi açıdan önemli olsa da, Almanya'daki dron olayıyla ilgili tartışmalar devam ediyor.

ABD Başkanı'nın pozisyonu — Putin'in NATO'ya saldırmayı planlamadığıinancına dayanıyor. Almanya ve bazı NATO temsilcileri ise Avrupa topraklarındaki bu tür olayları ciddi bir güvenlik sorunu olarak görüyor.

Bu nedenle mevcut durumda en büyük soru, Almanya'daki olay ile Moskova arasındaki bağlantıya dair kanıtlar ve devam eden soruşturmanın sonuçlarının ne olacağıdır. Moskova ise suçlamaları reddetmeye devam ediyor.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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